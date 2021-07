La startup que digitaliza el negocio de la belleza

En América del Norte, Asia y Europa el mercado digital enfocado al mundo de servicios como peluquería, masajes, depilación y manicure, ya había tomado terreno. Pero a juicio de cinco emprendedores europeos, todavía no había llegado este tipo de negocios ni a Chile, ni al resto de Latinoamérica en el negocio de la belleza. Así, en 2015, un rumano, un portugués y tres españoles que se conocieron gracias a Startup Chile, comenzaron a trabajar en el desarrollo de BePretty.

La startup ofrece a los centros de estéticas y servicios similares, una herramienta de gestión de negocios que va desde la administración de la agenda para clientes, hasta estrategias de marketing digital, pasando por el manejo de RR.HH., el inventario de los productos y ventas de los distintos locales. Esto, por medio de la colaboración con sus clientes y el manejo de datos. “En el mundo existían modelos similares y el desafío era adaptarlo a América Latina. El peluquero y el estilista en Chile no tiene nada que ver al que está en Colombia, México o Argentina; y menos al que está en Europa o Estados Unidos”, dice el CEO y uno de los socios fundadores de las empresa, Álvaro Noain.

Con cinco socios y un capital inicial cercano a los US$2,2 millones, cada uno comenzó con una tarea enfocada en el diseño del producto, áreas comercial y operabilidad de la plataforma, entre otros. La ruta siguió según lo planificado y en mayo de 2015 tenían el producto listo en su etapa inicial, junto con sus primeros cuatro clientes.

Después de ocho meses y sumar a más negocios que confiaran en la empresa, el paso siguiente era salir al extranjero a posicionar su producto. La idea de dar el salto a otros mercados estuvo desde el minuto cero entre los socios y Colombia fue el primer lugar de destino. “Pensamos que sería similar al mercado chileno, pero la verdad es que nos encontramos con una realidad totalmente distinta. Lo único similar era el idioma”, recuerda Álvaro Noain.

Las caras del negocio de la belleza

Tras un año y medio en Colombia y mucho aprendizaje, el próximo paso fue Argentina. Ahí las expectativas se habían ajustado tras la experiencia de su primera aventura fuera de Chile. Luego, el arribo a México estuvo marcado por la compra de una empresa que iba en la línea de BePretty. En el suelo azteca, el desafío fue inculcar su cultura de trabajo y características de su emprendimiento en la nueva adquisición.

Hoy, en todos los países en donde tienen presencia, cuentan con una carpeta cercana a los 2.300 clientes, siendo Chile el centro de todas las operaciones. Sobre el impacto que tienen para quienes contratan, han visto mejoras de ventas de hasta 40%, según comenta desde BePretty. Eso sí, advierten que el servicio funciona de forma eficiente solo si el cliente tiene un rol activo con las recomendaciones y misiones que les da el sistema y, como mínimo, deben mantener la agenda de reservas en línea actualizada. “Nosotros somos una empresa de datos y todo lo medimos. Acá no hay magia. Esto es un trabajo de dos. Un cliente que no hace nada y solo nos pasa los datos no tiene una mejora en su negocio. Necesitamos que el cliente se acomode a la era digital y al buen trato a sus propios clientes”, enfatiza el CEO español.

En 2019, la empresa gestionó 1,8 millones de reservas en los distintos servicios, movilizando cerca de US$18 millones en todo sus sedes. Mientras que en facturación, alcanzaron el US$1,1 millón. Sin embargo, todavía no llegan a números azules a la espera de recuperar lo invertido en sus proceso de expansión. “Una vez suplidas las necesidades básicas de cada lugar, los márgenes son muy atractivos”, dice Álvaro Noain. Los principales gastos y áreas de que hoy tiene la empresa se enfocan en su mayoría, al área comercial.

Para esta startup, el estallido social no le significó grandes impactos, pero sí para algunos de sus clientes que tuvieron dificultad para tener un funcionamiento normal. Ante esto, prestaron ayuda más focalizada para retornar a los márgenes que tenían antes estos locales.

Sobre los desafíos para el 2020, Álvaro Noain comenta que “es nuestro año”. Tras una historia de rondas de inversión en las que han levantado cerca de US$6,6 millones, gracias a la colaboración de Antai VB, Cabiedes and Partners y Chile Global Angels, hoy tienen pensado lograr US$5,5 millones más para dar el salto a Brasil antes de la segunda mitad de 2020. Para esta tarea, desde BePretty comentan que levantar capital acá en la región es más difícil que hacerlo en Europa o Estados Unidos, pero se muestran confiados en lograr captar nuevos inversionistas gracias a su alianza estratégica con la empresa alemana manufacturera de productos químicos comerciales e industriales, Henkel.