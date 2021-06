Startups chilenas logran récord de inversión por US$136 millones en 2020

2020 fue un año record para la industria del capital de riesgo en Chile. Pese a la pandemia, las startups chilenas atrajeron un total de US$ 136 millones de inversión, según cifras de la Association for Private Capital Investment in Latin America (LAVCA).

La principal responsable del alto monto levantado es The Not Company. La startup fundada por Matías Muchnick recibió US$ 85 millones gracias a una ronda liderada por Future Positive, el vehículo de inversión de Fred Blackford y Biz Stone (Twitter), la firma de capital privado L Catterton (que tiene a los grupos LVMH y Arnault entre sus principales accionistas) y Bezos Expedition, ligada a Jeff Bezos, fundador de Amazon y hombre más rico del mundo.

A la compañía de alimentos fabricados en base a plantas le sigue Betterfly, plataforma de “bienestar con propósito”, que recompensa los buenos hábitos de los usuarios con donaciones sociales y seguros de vida. Fundada originalmente como Burn To Give, el año pasado la compañía levantó US$ 17,5 millones, de manos de fondos locales e internacionales, tales como Albatross Capital, Grupo Prisma y Katapult Impact de Noruega, así como también de emprendedores e inversionistas de renombre de JP Morgan, Endeavor, Grupo Bio Ritmo y Genesis Investment Management, entre otros

Cierran el top 5 de las startups que más recursos recaudaron el año pasado, la compañía de biotech Protera (US$5,6 millones); el software de logística SimpliRoute (US$3 millones); y la fintech Xepelin (US$2,5 millones).

En cuanto a las industrias, y nuevamente impulsadas por The Not Co, las que más recursos atrajeron fueron las foodtech atrajeron (67% del total de la inversión), seguidas por las HRTech -tecnología para recursos humanos- (13%) y las fintech (5%).

De ese modo, el ecosistema local difiere en parte con las tendencias que marcaron al resto de la región, ya que según datos de LAVCA, las principales inversiones en los demás países del continente se concentraron en Fintech (US$ 1.600 millones), plataformas de comercio electrónico y mercados (US$ 414 millones) y proptech (sector inmobiliario), con US$ 257 millones.

El auge chileno

Sofía Grez, CFO de Chile Global Ventures, área de capital de riesgo de Fundación Chile, dice que hay un crecimiento al alza desde 2019, con la llegada de nuevos inversores extranjeros que han puestos sus ojos en el mercado latinoamericano, ante la búsqueda de oportunidades de inversión. Ejemplo de ello es Softbank, compañía japonesa que tiene uno de los fondos de capital de riesgo más importantes del mundo tecnológico, y que desembarcó con US$5.000 millones para apostar por nuevas ideas.

Francisco Guzmán, presidente de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC), explica que el número presentado por LAVCA no sorprende, “porque los fondos de inversión han tenido un crecimiento sostenido. Hace sentido y va en línea con nuestras proyecciones”. Guzmán sostiene que América Latina, al ser un mercado que supera los 629 millones de habitantes, ha conseguido condiciones entre los países de la región que permiten emprender de forma rápida, “con empresas que se pueden hacer en un día, y con una burocracia menor para emprender”.

El interés por invertir en empresas tecnológicas prima en naciones como México o Brasil, aunque el caso chileno no es la excepción. El presidente de la asociación detalla que solo durante 2020 las instituciones reunidas al interior de la organización realizaron cerca de 80 inversiones en startups, siendo la pandemia un factor que expuso nuevas condiciones para los emprendedores locales.

“Es aproximado, no hay data en Chile fidedigna y centralizada”, dice Guzmán. “La mayoría son del sector digital, con especial atención a lo e-commerce o Fintech”. El año pasado destacaron algunas inversiones a startups locales como Krédito, fintech fundada por Sebastián Robles que da créditos a quienes no tienen acceso a los bancos. También Xepelin, startup dedicada al financiamiento digital para pymes, que recibió una ronda de inversión de Kayyak Ventures; o VendenosTuAuto.com, de Frontier Car Group (FCG), empresa operada por los socios chilenos Ignacio Detmer y Ricardo Donoso, que se fusionó con OLX Group para formar OLX Autos, alcanzando el nivel de Unicornio tras ser valorizada en US$1.000 millones.

Webdox es otra Fintech dedicada a la digitalización de contratos en la gran empresa. Fundada por el abogado Manuel Jimenez, este destaca que el ecosistema chileno permite la escalabilidad del negocio. “Desde Chile puedes vender a Brasil, México u otros países del mundo sin pararte del asiento”, aseguran.

Entre las razones que provocaron el aumento de inversión en la región están las bajas en las tasas de interés, lo que hace que naturalmente las empresas inversionistas busquen oportunidades que les de una mayor rentabilidad. En ese sentido, los fondos toman mayor preponderancia al momento de ver en qué tipo de activos pueden invertir.

A su vez, los desafíos derivados de la crisis, al acelerar la transformación digital en medio de la crisis, provocó una revolución en casi todo tipo de industrias. Para reaccionar rápido, las startups presentaron soluciones ágiles, y se vuelven un factor interesante para los inversores, como ocurrió con la convocatoria “Covid: Colaboración y Vida” de Fundación Chile, que contó con el apoyo de aportantes como la CMPC, y donde postularon 560 proyectos de 23 países diferentes.

Otro factor considerado por Sofía Grez, de Chile Global Ventures, es la visibilidad de casos de éxito en el continente. Rappi, NotCompany o CornerShop se transformaron en soluciones globales que llamaron la atención de las empresas por la calidad de las inversiones creadas, dando mayor atención a las ideas de emprendedores de la región.

Ecosistema local

Desde mediados de 2008 que CORFO ha destinado recursos para desarrollar a redes de inversionistas, aceleradoras y distintos fondos de inversión. Actualmente, el ecosistema está en una fase de desarrollo avanzada, con proyectos que ya están generando impacto. Entre enero y junio de 2020, CORFO realizó desembolsos a los fondos de inversión por un monto de US $23 millones, que comparados a igual período de 2018 representa un aumento del 10%. De esa cifra, el 73% fue destinado a empresas que, al momento de la primera recepción de los recursos se clasificaban como micro o pequeña empresa.

Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de CORFO, explica que los fondos de riesgo están avanzando a buen ritmo para transformar al país en un destino que los emprendedores busquen desde acá volverse de interés del mercado, y así conquistar o formar alianzas en industrias más desarrolladas como Brasil o México.

Una característica que comparte Sofía Grez, al ver que los emprendedores chilenos, o latinoamericanos que vienen a Chile a buscar inversionistas, encuentran en el ecosistema de emprendimiento a un “país serio”, donde está la posibilidad de partir un mercado piloto, pensando inmediatamente en el mercado regional. “En el fondo, llegan pensando con esta visión grande, y eso es super bueno, el emprendedor ha cambiado la visión y desde un principio pensando en que puede exportar su idea”, describe la CFO de Chile Ventures Capital.

Francisco Guzmán, presidente de la ACVC, apunta a que existen inversionistas que prefieren partir en el país, para ver resultados y luego arriesgarse en los otros mercados. “Tenemos condiciones favorables, somos un ecosistema que destaca por su calidad humana, con profesionales que han estudiado en universidades reconocidas, pasando desde la minería a lo agrícola. Somos un semillero de emprendedores”, señala.