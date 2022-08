WhatsApp permitirá a usuarios elegir quién puede ver que estás en línea

Elige quién puede ver que estás en línea: Probablemente la función más importante que cambiará. Hasta ahora, existía la opción de ocultar la última hora de conexión a whatsApp, pero ahora, cuando estés en línea, aparecerá eso solo a quien desees y quién no puede ver cuándo estás en línea. Una función ideal cuando estás hablando con alguien y no quieres que otros comiencen a hablar porque te ven online (o molestarse porque sales online y no responde un mensaje). Esta función estará disponible para todos los usuarios este mes.