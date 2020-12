Cómo Narváez y Sichel toman posiciones en el tablero presidencial

Hace 2 horas

27 DE MARZO DE 2018 PAULA NARVAEZ, EX MINISTRA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y POLITICA CHILENA (PS) RETRATOS PARA POLITICA DEL DIARIO LA TERCERA FOTO: MARCELO SEGURA / DIARIO LA TERCERA

Con el gobierno de Sebastián Piñera sumido en la aprobación de un solo dígito en las encuestas y el panorama político revuelto, no es sorpresa que la carrera presidencial se haya adelantado.El propio presidente Piñera lo reconoció al sacar del gobierno al ahora ex ministro de Defensa Mario Desbordes, uno de los candidatos en juego, y al ahora ex presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel. Si bien la posibilidad de una candidatura de este último venía tomando fuerza desde hace varios meses, su salida del gobierno lo obligó a asumirla de hecho. En los últimos días ha estado conformando su equipo y gestionando su participación en las primarias de Chile Vamos. Al frente, en la oposición, el panorama electoral se vio sacudido en los últimos días con la irrupción en la carrera del PS de la ex ministra Paula Narváez, validada por el apoyo explícito de la ex presidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo leer los últimos movimientos en el tablero presidencial?