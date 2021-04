Covid en Brasil: un problema mundial

Desde el principio de la pandemia, Brasil se hizo notar: la postura, las declaraciones y la reacción del presidente Jair Bolsonaro causaron polémica y preocuparon a los expertos. No pasó mucho tiempo antes de que los temores se demostraran justificados.Hoy, Brasil es el segundo país con mayor número absoluto de muertes por covid, detrás de Estados Unidos, y el primero en el promedio móvil de siete días. Esta semana ha contabilizado cerca de cuatro mil muertes diarias. Y, tratándose de una pandemia, el problema de Brasil no es sólo de Brasil. Todo el continente y el mundo está pendiente de lo que pasa en ese país, y de las medidas que el gobierno está tomando o dejando tomar. El director de la Organización Mundial de la Salud advirtió: “Si Brasil no se lo toma en serio, afectará a todos los vecinos y más allá”.¿Cómo se está viviendo esta ola en un país que ha sido definido como “un ejemplo de todo lo que puede salir mal”?