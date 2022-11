El Café Diario: DC: El declive y el desangramiento de un partido histórico

La Democracia Cristiana, uno de los principales partidos políticos chilenos, que vivió su esplendor en la segunda mitad del siglo XX y en los años posteriores, vive un lento declive. Hace años ya se habla de su deterioro y la crisis se ha cristalizado aún más estos últimos meses, con la renuncia de dirigentes históricos, clanes emblemáticos y parte de las bases. Su nuevo presidente, Alberto Undurraga, tiene enfrente la titánica tarea de levantar a la colectividad, pero el desangramiento todavía no se detiene. Quienes han renunciado hablan de que hoy en día la DC no está representando a la centroizquierda que encarnó en el pasado.

La crisis actual del partido tiene explicaciones históricas de alcance mundial, como la propia caída del Muro de Berlín, pero también causas locales. El fin de la Concertación en 2010 y las nuevas alianzas, como la que se formó en el gobierno de la Nueva Mayoría de Michelle Bachelet, con el Partido Comunista, son parte de un pasado reciente marcado por las complejidades. La convivencia interna se ha deteriorado y las posiciones con respecto al plebiscito de salida –de votar apruebo o dejar en libertad de acción– dejaron en evidencia las posiciones políticas irreconciliables que se experimentan en una DC desdibujada.

Para hablar en perspectiva histórica de lo que ocurre en este partido y comprender las causas de la crisis, hoy, en el Café Diario, hablamos con Ignacio Walker, ex ministro, ex parlamentario y ex presidente de la DC, que hace solo algunas semanas tomó la decisión de renunciar a la colectividad donde hizo su vida política.