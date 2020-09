La crisis y el reconocimiento de las trabajadoras de casa particular

Hace 2 horas

Ilustración: Alfredo Cáceres

En medio de la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus, un empleo en especial ha sido el más afectado: el de las trabajadoras de casa particular. El sector ha experimentado un descenso del 70% del empleo en los últimos 12 meses. Peor es el panorama cuando considerando que las trabajadoras de casa particular en la práctica han quedado excluidas de los planes de apoyo gubernamentales. Eso se solucionará con una modificación legal que les permitirá acogerse al seguro de desempleo, pero el camino a su reconocimiento laboral ha sido largo y reciente. ¿Por qué nos hemos demorado tanto en reconocer los derechos laborales de las trabajadoras de casa particular? ¿Qué dice eso de nuestra sociedad?