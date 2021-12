5 razones para definir el voto: Los elencos en el balotaje y los que llegarían a La Moneda

Este martes se desarrolló el segundo programa del ciclo 5 razones para definir el voto, organizado por La Tercera y Radio Duna, que aborda distintos aspectos a considerar de los candidatos presidenciales en la antesala del balotaje del próximo domingo 19 de diciembre, que enfrenta a los candidatos José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

El diálogo -moderado por María José O’Shea, editora de La Tercera Domingo, y Nicolás Vergara, conductor de radio Duna- contó con la participación de los diputados Juan Antonio Coloma Álamos (UDI) desde el bando de José Antonio Kast y Gonzalo Winter (Convergencia Social) por Gabriel Boric.

Nuevas incorporaciones: ¿Las mujeres inclinan la balanza?

Luego de entrar al escenario de la segunda vuelta, los candidaturas han tomado nuevos aires con la incorporación de reconocidas personalidades públicas. Es el caso de Paula Daza y Evelyn Matthei con José Antonio Kast e Izkia Siches para Gabriel Boric.

El diputado Juan Antonio Coloma (hijo) señaló el “importante rol” de la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, “no solo por el papel que desempeñó durante la pandemia, sino que siempre demostró capacidad de tender puentes hacia la oposición, y con un espíritu dialogante”. Sobre la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, indicó que “además de su experiencia, es una mujer muy reconocida, con una forma de hacer política muy validada y que representa muy bien a los partidos”. Asimismo, Coloma destacó: “Hay un rol de segunda vuelta donde evidentemente ambas candidaturas intentan girar al centro, así como Izkia Siches para Boric”.

El diputado Gonzalo Winter, por su parte, opinó que “a diferencia de Daza y de Matthei, Izkia me parece una postura más política, donde la gente la relaciona directamente con el Colegio Médico”. No obstante, destacó como “fundamental” el rol de Evelyn Matthei para la candidatura del republicano. “José Antonio Kast está vinculado con un mundo muy radical, tipo Johannes Kaiser, youtuber neonazi. El rol que viene a cumplir (Matthei), su corazón, es con el capital y viene a darle tranquilidad al mercado. Tiene el rol de decirle al electorado de derecha más tradicional que no va a votar por unos ‘chiflados’”, citando la alusión realizada por Carlos Larraín (RN) sobre Kaiser.

Respecto al rol “más político” de Izkia Siches indicado por Winter, Juan Antonio Coloma, expresó: “Es importante decir la cantidad de veces que advertimos que Izkia Siches utilizaba su puesto gremial con fines políticos electorales, diciéndonos que había una presidencia gremial”. Winter respondió que “al resto de Occidente no nos parece un pecado que alguien en un puesto gremial use su puesto para hablar de política”.

Nuevos programas de cara a la segunda vuelta

Respecto a las incorporaciones económicas en los programas de gobierno, a criterio del diputado de la UDI, “creo que la forma en que se ha ido estructurando el equipo económico de José Antonio Kast es mucho más robusto que el de Boric. La gente sabe que va a haber más crecimiento económico con José Antonio Kast.

El parlamentario de Convergencia Social puntualizó que Kast presentó un nuevo programa para la segunda vuelta: “En buena hora José Antonio Kast hizo un cambio en su programa. (...) Todas las campañas de primera vuelta planteaban un alza en la carga tributaria, excepto la suya”.

Juan Antonio Coloma definió las incorporaciones económicas de Gabriel Boric como “incorporaciones bien entre comillas”, apuntando a la disparidad entre lo señalado por asesores económicos del Frente Amplio y la decisión que finalmente votaron sus parlamentarios al buscar aprobar el Cuarto Retiro (de las AFP). Asimismo, sostuvo que “el Partido Comunista sigue siendo el partido silencioso de la campaña de Gabriel Boric”.

“Seguir girando en torno a eso es un poco absurdo porque a ellos se les convoca para asesorar al futuro presidente, no a los parlamentarios”, respondió Winter.

Futuro gobierno: el elenco que vendría

El diputado del Frente Amplio sostuvo que “después de la primera vuelta, Apruebo Dignidad no ganó esa elección. En la presidencial salió segundo, es decir, para gobernar vamos a tener que ampliarnos”. Sobre la posibilidad de integrar en el futuro al Partido Socialista, Winter reiteró: “No ganamos la primera vuelta y para ganar uno necesita ampliarse y creo que hay gente extremadamente valiosa en el Partido Socialista”.

También afirmó que el Partido Comunista “podría tener un buen rol”. “Hay personas del Partido Comunista que no me gustaria que fueran ministros y otras que sí”, dijo Winter.

La Democracia Cristiana ha señalado que no participará del posible gobierno de Boric. Frente a eso, el diputado representante del candidato de Apruebo Dignidad expresó: “Yo respeto esa decisión. Gane quien gane, no va a tener al día siguiente una coalición robusta con la cual gobernar, por lo que vamos a tener que conversar con la DC, sin lugar a dudas”.

El diputado Coloma, por su parte, se refirió a la posición de Evópoli de no formar parte del comando y solo apoyar la campaña. “Si hay una candidatura que ha abierto las puertas al rostro de Chile Vamos y luego al centro ha sido la de José Antonio Kast”. No obstante, asumió que “todavía falta gente que se vaya incorporando. Las incorporaciones no son solo de aquí al domingo 19. Después tenemos que hacer un gobierno que nos permita generar mayoría”.

Respecto a la relación de Chile Vamos con el Partido Republicano, el diputado de la UDI manifestó: “Estoy convencido de vamos a trabajar en conjunto, y no va a haber espacio para gustitos personales”.

¿Gobiernos de continuidad?

Juan Antonio Coloma afirmó que un eventual gobierno de José Antonio Kast “va a ser distinto que el gobierno de Sebastián Piñera, pero hay cosas que vamos a rescatar, sobre todo en cuanto a cómo se ha enfrentado la pandemia”.

Gonzalo Winter, en cambio, apuntó que el eventual gobierno de Gabriel Boric no será la continuidad del gobierno de Michelle Bachelet. “Varios aspectos programáticos serán similares, pero decir que va a ser una continuidad no”, dijo.