Acusación contra Montes pierde fuerza y oposición propone esperar hasta que concluya comisión investigadora

“¡Lo bypassearon en su ministerio hasta de taquito! Quedó como marido engañado. No solo un seremi, ¡fueron 15 seremis según Contraloría! Así no se puede estar a la cabeza de un ministerio tan importante como el de Vivienda”.

De esa forma, el diputado Miguel Mellado (RN) se refirió a la eventual presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS). La autoridad volvió a ser blanco de críticas a raíz del Caso Convenios luego de que la diputada Catalina Pérez (suspendida de su militancia en RD) diera a conocer el domingo pasado, en entrevista con La Tercera, que ella dio aviso al Ejecutivo sobre la denuncia en contra de Democracia Viva nueve días antes de que el asunto estallara públicamente.

Pese a que las críticas a Montes son compartidas en las distintas colectividades de la oposición, la semana pasada el Partido Social Cristiano anunció la presentación de una acusación constitucional contra el titular de Vivienda. Dicha colectividad afirmó que pretendían presentar el libelo esta semana, pero la arremetida no ha logrado salir a flote.

Cabe recordar que se necesitan 10 firmas de diputados para iniciar un juicio constitucional en contra de algún ministro. Hasta ahora la iniciativa cuenta con el respaldo de cinco parlamentarios: tres del Partido Social Cristiano -Sara Concha, Francesca Muñoz y Roberto Arroyo-, y las diputadas independientes Gloria Naveillán y Yovana Ahumada.

Desde las distintas bancadas de oposición coinciden en que todavía falta que terminen instancias previas, como la publicación del informe de la comisión investigadora de la Cámara relativa al Caso Convenios, para concretar el libelo.

No obstante, el secretario de Estado atraviesa días complejos. Tanto así que, en público y en privado, desde la oposición se le ha aconsejado que dé un paso al costado. Mellado dijo a este medio que “antes de la acusación, espero que el ministro Montes renuncie y salga dignamente de su cargo”.

Incluso se lo han solicitado desde la Democracia Cristiana (DC). “Por respeto a su historia, su trayectoria, creo que es el momento de que el propio ministro Montes y el Presidente evalúen la oportunidad de que siga como ministro en medio de toda la situación que ha sucedido en relación al Caso Convenios”, dijo a La Tercera el jefe de bancada DC Eric Aedo la semana pasada.

Esos consejos tienen sustento: el propio Montes ha dado señales de sentirse hastiado. El lunes pasado, en el marco de la inauguración del conjunto habitacional Carmela Carvajal y en referencia al Caso Convenios, afirmó que “para mí es tremendamente ingrato, porque yo estaba terminando mi vida en política cuando me dijeron que viniera a ocupar este cargo”.

Lo cierto que es los impulsores de la acusación aún no hacen llegar los argumentos que la sustenten al resto de las bancadas de oposición. Consultado sobre los avances, Arroyo confirmó que aún están redactándola junto a los abogados con los que están trabajando. “Los antecedentes que tenemos, la mayoría, están basados en los informes de Contraloría, que son contundentes”, adelantó.

“Durante la discusión presupuestaria, especialmente cuando se habló del Ministerio de Vivienda, todas las bancadas de derecha hablaron de la mala gestión del ministro. Obviamente que a eso se refiere la acusación: no es contra su persona, sino contra su gestión. Hemos visto cómo una subsecretaria sabía de las irregularidades, pero el ministro no. Entonces, acá hay una responsabilidad política (...). Si el gerente de una empresa no funciona bien, quien se va es el gerente, no toda la gente que trabaja en esa empresa”, justificó el diputado.

Arroyo también reveló que no hay claridad sobre la fecha en que podría presentarse el texto. “Yo creo que vamos a esperar el informe de la comisión investigadora, para que tengamos más certeza. Si tenemos las firmas, pero no tenemos los votos, no va a ser muy trascendente”, aseguró Arroyo.

Sin embargo, la diputada Concha -otra de las impulsoras del libelo- afirmó que, si bien todo sigue en desarrollo, “el texto será presentado en el transcurso de la semana”. Y advirtió: “Acá es importante saber que quienes no están por la acusación constitucional están del lado de la corrupción”.

Desde el resto de las bancadas de oposición han tomado más distancia del libelo. Por ejemplo, junto con transparentar que, hasta el momento, no han recibido “adelantos o argumentos” de la eventual acusación, el jefe de la bancada republicana en la Cámara, Agustín Romero, enfatizó que “nosotros seguimos estudiándola, pero necesitamos claramente tener los antecedentes que la ameriten”.

Para él, las conclusiones de la comisión investigadora son fundamentales para determinar si respaldarán o no la propuesta. “Al menos en el caso nuestro, no antes de que existan conclusiones en esa comisión, que posiblemente va a ser después del plebiscito constitucional, vamos a ver cómo continuamos, si le damos o no curso a una acusación constitucional”, dijo a La Tercera.

El punto es compartido por el diputado Jorge Guzmán, de Evópoli. “Después de todo lo que hemos sabido del Caso Convenios, y principalmente por lo informado por el contralor (...), creemos que la responsabilidad política del ministro Montes es ineludible. Sin embargo, el momento para ejercer esa responsabilidad debe ser luego de que conozcamos las conclusiones de la comisión investigadora. Una vez que tengamos esos antecedentes, se podrá tomar una determinación sobre si existen responsabilidades políticas que ejercer a través de una acusación constitucional”, aseveró.

Desde la comisión estiman que el trabajo podría concluir a fines de este mes.

El referéndum del próximo 17 de diciembre también es un factor que sopesan al interior de la oposición, puesto que algunos consideran que el libelo contra Montes podría impactar la posición del “A favor” que mayoritariamente respaldan.

En ese sentido, el diputado Arroyo adelantó que “va a haber más definición una vez que aparezca el informe de la comisión investigadora (...). La derecha más extrema, como es el caso de republicanos, (creen que) lo mejor es después del plebiscito, porque esto podría jugarles en contra”.

Junto con reafirmar que no descarta apoyarla, Mellado hizo un llamado a su sector a “ser cautos”, porque, según él, el libelo “debe tener el peso jurídico suficiente para lograr sortear al jurado que es el Senado. Allí el exsenador Montes es donde tiene transversalmente mayor apoyo (...), por lo que esta acusación debe ser doblemente rigurosa en sus argumentos, si es que queremos que sea efectiva”.

El jueves de la semana pasada, en un punto de prensa en el Congreso, el titular de Vivienda se refirió a la eventual presentación de la acusación y aseguró que “no me parece que realmente sea algo que ayude en el momento que está viviendo el país. Pero si está ahí, nosotros tenemos que asumirlo, porque es parte de las instituciones”.

Además, en esa misma instancia, afirmó contar con el respaldo del Presidente Gabriel Boric. “Lo he tenido permanentemente (...), poco antes de que viajara a San Francisco conversamos principalmente, sobre la política de vivienda, cómo avanzar en el Plan de Emergencia Habitacional, insistió en la necesidad de buscar caminos para lograr las metas planteadas”, sostuvo la autoridad.