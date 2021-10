Acusan que ministra Karla Rubilar habría utilizado recursos públicos para favorecer campaña de su pareja

Esta noche se dieron a conocer acusaciones en contra de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, por el eventual uso de recursos públicos para favorecer la campaña de su pareja, Christian Pino, quien es candidato independiente, con cupo de Renovación Nacional, a diputado por el Distrito 8.

La denuncia, que fue revelada por Teletrece, quedó plasmada en una misiva redactada por un grupo de funcionarios que desempeñan labores en la repartición que lidera la secretaria de Estado, en la que develan falta de probidad y mal uso de recursos públicos.

“Cuando se dio a conocer la candidatura por el distrito 8 del sr. Christian Pino, es ahí donde se intensifica la actitud irregular del equipo de la ministra, puesto que se comienza a articular al equipo de gabinete y comunicaciones para trabajar en la campaña parlamentaria dentro del horario laboral”, señala la carta.

Asimismo, se afirma que el candidato a la Cámara Baja forma parte del chat oficial de la Dirección de Prensa y Gabinete del ministerio en cuestión, canal digital ideado exclusivamente para las tareas comunicacionales de la institución, donde se discuten y se toman decisiones sobre las actividades de la ministra, y por consiguiente, del ministerio.

“Hace parte de chats de campaña a miembros de gabinete y comunicaciones. Estos chats son ‘Campaña Pino’, ‘Marketing Pino’ y ‘Prensa Pino’”, agrega el documento.

En dichas conversaciones se organizaban reuniones, se entregaba asesoría y se solicitaba desarrollar actividades de la campaña, en horario de trabajo.

Instrucciones de Rubilar

Precisamente, en el chat de nombre “DIR Prensa 2021 MDS”, aparece una instrucción expresa que mandata Rubilar a las 14.59 horas del lunes 23 de agosto, en la que indicaba:

Muchachos, hoy Christian parte su campaña. Por razones más que obvias nos pegarán mucho. A él por mí y a mí para que baje mi aprobación y no lo pueda ayudar. Deben ser extremadamente cuidadosos con todo, las actividades, publicaciones, redes. Atentos a restringir o borrar comentarios ‘mala leche’ (sic.), etc. Estos tres meses serán difíciles, pero creo que valen la pena. Así que por favor, los quiero por favor todos atentos.

Tras el mensaje, al menos tres funcionarios de comunicaciones se cuadraron con la exintendenta.

En otra ocasión, según Teletrece, Rubilar solicitó directamente apoyo para la campaña de su pareja, remitiendo un video a su equipo, manifestando: “Toda ayuda en difusión se re agradece. Sus redes y amigos de Whatsapp”.

También el reportaje exhibió que el martes 24 de agosto pasado, a las 12:38 horas, en pleno horario laboral, la ministra escribió a sus subalternos en el chat oficial del ministerio, diciéndoles que su pareja tenía una invitación a un programa de televisión, instancia en que ella asesoró con posibles flancos para que Pino enfrente la entrevista, y también pidió opiniones de los trabajadores.

En esa ocasión, el candidato también se sumó a la conversación, aceptando las sugerencias de los funcionarios públicos, de los cuales un asesor externo de la Secretaría de Estado, que está incluido en el chat oficial, aconsejó a Pino. Sin embargo, desde el ministerio habrían confirmado que esta semana dicho asesor fue contratado como nuevo jefe de comunicaciones de Desarrollo Social.

Posterior a aquello, otro empleado público de la cartera se habría ofrecido para redactarle una minuta al postulante al parlamento.

Uno de los funcionarios que acusó estas irregularidades, identificado como Gustavo –cuyo nombre no es real- entregó su testimonio con resguardo de identidad, aseverando que Pino participaba con el equipo en los viajes a regiones que realizaba su pareja en su rol como ministra, pese a no tener un contrato de trabajo en dicha cartera.

“Se están usando a funcionarios públicos en horas de trabajo (…) Se hacen videos, gráficas, minutas”, sostuvo.

La Moneda aborda caso

En Palacio -no en el Ministerio de Desarrollo Social- se enteraron el viernes que saldría publicado el reportaje. Ahí, según fuentes de gobierno, ministros del comité político abordaron el tema con Rubilar.

Según informan las mismas fuentes, varios en el Ejecutivo consideran que el tema es “grave” y que podría ser motivo para que Rubilar deje el cargo, debido a que se muestra explícitamente que utilizó horario laboral para hacer campaña en favor de Pino, lo que contraviene lo estipulado por la Contraloría.

Como sea, las mismas fuentes sostienen, hasta el cierre de esta edición, que Rubilar no ha presentado su renuncia y que tampoco se la han pedido. De acuerdo a las mismas versiones, cuando se le pidieron explicaciones a la secretaria de Estado ella habría solicitado margen para “poder defenderse”.

Rubilar se manifestó en redes

Sin realizar –hasta el momento- una declaración oficial al reportaje emitido, la titular de la cartera de Desarrollo Social y Familia publicó en su cuenta de Instagram una imagen con un breve párrafo que señala: “Mis batallas las peleo de rodillas reconociendo que Dios tiene poder, para darme la victoria, levantarme y hacerme resplandecer”.

Acompañado de la gráfica, Rubilar escribió un extracto del salmo 91 de la Biblia, en el que se lee: “Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada”.

Por su parte, el candidato Pino sólo subió una imagen con la frase célebre de la obra de Cervantes: “Si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos”.

¿Qué establece la normativa vigente?

El último dictamen de la Contraloría sobre prescindencia política de funcionarios del Estado establece que “el funcionario público, en el desempeño de su cargo, no puede realizar actividades ajenas al mismo, como son las de carácter político contingente, ni tampoco valerse de ese empleo para favorecer o perjudicar a determinada candidatura, tendencia o partido político”.

Asimismo, el órgano fiscalizador recalca que “el uso de los medios electrónicos, tanto las plataformas informáticas, los servidores institucionales y las casillas asignadas a los funcionarios sólo pueden utilizarse para los fines propios del servicio o municipalidad, sin que resulte admisible su empleo con fines proselitistas”.

Agrega que “las autoridades y jefaturas de los órganos y servicios de la administración no pueden por ningún medio dar órdenes, instrucciones o sugerencias que impliquen o induzcan a los funcionarios de su dependencia a transgredir los principios y normas acerca de la prescindencia políticas de los servidores de la administración del Estado”.

Por otra parte, el artículo 62 de la ley 18.575 advierte que contraviene especialmente la probidad administrativa ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales.