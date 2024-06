Aedo se distancia de críticas de Cariola a Pardow y asegura que el ministro entregó todos los antecedentes del alza en las tarifas eléctricas

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), salió a respaldar al ministro de Energía, Diego Pardow (CS), quien durante los últimos días ha recibido críticas de parlamentarios que lo acusan de no haber transparentado toda la información sobre el alza a las tarifas de las cuentas de luz.

De hecho, su compañera en la mesa directiva de la Corporación, la diputada Karol Cariola (PC), es una de las personas que ha arremetido en contra del secretario de Estado.

“Le pedí al ministro poder informar abiertamente cuál era el porcentaje de alza que se proyectaba. Y la verdad es que esa información nunca estuvo a disposición de manera precisa en el debate. Yo no sé si el ministro no lo tenía proyectado tan claramente, si había datos que todavía no tenía en ese momento”, sinceró Cariola este miércoles.

Sin embargo, Aedo aseguró todo lo contrario. “Esto lo hicieron en el 2019, lo volvieron a repetir en el 2020. Entonces, por eso yo no comparto algunos dichos que estos días he estado dando vuelta, de que no se estaba informado, de que nadie les dijo cuáles eran las consecuencias, porque me parece que eso es poco serio para serte frágil”, dijo en Radio Universo.

En esa línea, señaló que en el año 2019 “los parlamentarios votaron aplazar esta deuda, aplazar el alza, y tenían conciencia de lo que esto significaba. Ahora, si ellos me quieren decir que no tenían conciencia de lo que votaron en el 2019, bueno, estamos en un problema mayor”.

“Este es un problema que surge el año 2019 por el aplazamiento de las alzas. Y por tanto, deben haber tenido a la vista todos los antecedentes de qué significaba aplazar esta alza”, reiteró.

No solo eso, Aedo afirmó que el ministro Pardow “en octubre del año 2023, en el marco de la discusión de la Comisión Mixta de Presupuestos, entregó todos los antecedentes y se jugó por entero por buscar recursos, por lo menos para paliar las alzas en el 40% de las familias más pobres”.

“O sea, yo eso doy testimonio porque me tocó verlo, me tocó hablar con é y siempre hablaron que podíamos tener alzas de un 40% y más por ciento. Y por eso el ministro Pardow estaba tan preocupado de esas alzas”, cerró el vicepresidente de la Cámara Baja.