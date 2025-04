Agradeciendo la disposición de Chahuán y apuntando contra Kast y Kaiser: la reflexión de Chile Vamos tras descartar primarias

Luego de meses de misterio, finalmente la mañana de este lunes Evelyn Matthei (UDI) anunció que no competirá en primarias presidenciales.

Su decisión obedece principalmente a la negativa que en reiteradas ocasiones marcaron José Antonio Kast (republicanos) y Johannes Kaiser (PNL) ante esta idea.

Posterior a que la abanderada gremialista diera a conocer su postura, los líderes de su coalición salieron a respaldarla y a compartir su reflexión al respecto.

“Es evidente, porque lo han dicho una y otra vez, que el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario no acogieron nuestro llamado de unidad. Por eso, Evelyn Matthei y los partidos de Chile Vamos hemos decidido no perseverar en la idea de primarias y empezar ya el trabajo, consolidar equipos y tener la estrategia con miras a la primera y segunda vuelta presidencial que se hará a fin de año. Así es que lamentamos, como decíamos, que hubo partidos que no aceptaron este llamado de unidad”, comenzó diciendo el senador y timonel de RN, Rodrigo Galilea.

El siguiente en tomar la palabra fue su par de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien defendió que “Matthei tomó una decisión con el sentido de realidad, entendiendo que no era su óptimo”.

Luego, acusó: “Nuestro sector nunca ha gobernado con mayoría parlamentaria, y en el actual estado en el que se encuentra Chile, esta era una oportunidad especialmente valiosa. Lamentablemente, Johannes Kaiser y José Antonio Kast nos obligan a dejar pasar esta oportunidad”.

De ahí, el líder de Evópoli, José Manuel Santa Cruz, señaló que valoran la decisión de Matthei, ya que “las primarias son valiosas cuando distintos partidos políticos pueden contrastar sus ideas, contrastar sus propuestas y a partir de eso salir fortalecidos en una propuesta común, pero lamentablemente esa situación no se dio en este caso”.

Por último, el senador Galilea abordó el caso de Francisco Chahuán, el parlamentario que renunció a RN tras 36 años de militancia con el fin de lograr construir una primaria en la oposición.

“Le quiero agradecer al senador Chahuán en particular, no solamente que haya estado dispuesto a colaborar con esta campaña, con estas primarias, tal como él lo dijo, sino que también el día de hoy se puso inmediatamente detrás de Evelyn Matthei, señalando que le parecía esta la mejor decisión en las actuales circunstancias”, dijo.

“Se analizaron muchas opciones, se conversó con muchas personas para ver distintas opciones. Entre ellos, el senador Chahuán, que quiero valorar, siempre estuvo disponible para colaborar, entendiendo de que Evelyn Matthei debe llegar a la Presidencia de la República porque es lo que más le conviene al país”, concluyó.