Alcalde Delgado y violencia de género: “Uno podría decir que una persona que quema un lugar o agrede a otra, es un predictor de que puede ser violenta en otros ámbitos”

“Una persona que quema un lugar o agrede físicamente a otra (...) uno podría decir que es un predictor de que puede ser violenta en otros ámbitos”, dijo este miércoles el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado.

Las palabras del edil se enmarcaron tras una visita al Centro de Atención Integral para víctimas de violencia en dicho municipio, donde acudieron también la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett; el vocero de gobierno, Jaime Bellolio y la directora del SernamEG, Carolina Plaza. En la instancia, además, se anunciaron detalles sobre la construcción de tres nuevos establecimientos en las comunas de María Pinto, Puente Alto y La Reina.

En ese contexto, el edil sostuvo que “una persona que quema un lugar sólo porque no piensan como él o ella; una persona que agrede físicamente a otra porque va a marcar una opción distinta, por ejemplo, en un proceso electoral, uno podría decir que es un predictor de que puede ser violenta en otros ámbitos".

Agregando que “la reflexión va mucho más allá de la violencia de género (...), tenemos que mirar la violencia como algo más integral también. Con miras a los procesos que se vienen, es muy importante abrir este debate”.

Siguiendo esa línea, "me parece relevante que esta pauta sea en estos tiempos, en donde tenemos que hacer un llamado a la tolerancia, a la libre deliberación, a pensar distinto y respetarnos; no a atacarnos y tratar de agredirnos o quemar algo si no pienso como supuestamente piensan las personas que están detrás de ese edificio o institución, como pueden ser las iglesias”, dijo aludiendo a los incidentes que se registraron el domingo en la conmemoración del estallido social.

“Como alcalde veo con preocupación el aumento de la violencia, por supuesto la violencia de género, pero también la violencia en general”, añadió.

“Aquí no es que haya personas que sólo sean agresoras con sus parejas, que después salen y son personas que no resuelven sus conflictos de forma violenta en otro ámbito; en general, las personas que resuelven sus conflictos de forma violenta, lo hacen en todos los ámbitos de sus vidas (...). Creo que debemos parar eso”, reforzó el alcalde.