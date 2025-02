Alcalde Desbordes se desmarca del llamado de Matthei sobre primarias con Kast y reitera que a Chile Vamos “no le conviene”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), este martes insistió en su negativa a pactar primarias con el Partido Republicano y Johannes Kaiser, a diferencia de la Unión Demócrata Independiente (UDI), liderados por la abanderada a La Moneda, Evelyn Matthei, quien apeló en varias ocasiones por enfrentar las elecciones cohesionados.

Pese a los llamados de Matthei, en conversación con Radio Duna, el jefe comunal recalcó: “No hay ninguna posibilidad de lista de unidad con republicanos ni con el partido de Kaiser. Son proyectos distintos y hay que desdramatizar que tengan un proyecto paralelo y distinto. Lo acabamos de ver en elecciones europeas. No es un proyecto que venga bien con el de Chile Vamos, que estamos más cerca de la democracia cristiana alemana o del Partido Popular Europeo”.

El militante de Renovación Nacional advirtió que una alianza con Kast y Kaiser amenazaría al público de la coalición: “Se nos arranca buena parte el electorado moderado. Desde ese punto de vista práctico, no corresponde, no tiene sentido”.

“Yo creo que es un error legal, porque cuando uno pacta primarias con un partido político, además de la presidencial quedas amarrado en el pacto parlamentario. Si yo voy aliado en un pacto parlamentario con un sector que está muy a la derecha, se me arranca el electorado moderado. Además, voy aliado con personas que probablemente no piensan en temas importantes lo mismo que yo. Lo tercero, es que yo no veo de dónde vas a sacar cupos para poder absorber las altas aspiraciones que tienen estos partidos respecto a la cantidad de candidatos a llevar”, explicó el jefe comunal.

En esa línea, Desbordes defendió que a Chile Vamos “no le conviene. Son electorados distintos, se nos van a fugar electores. Vamos a mandar un mensaje complicado”.