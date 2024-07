Alcaldesa Pizarro dice que la Delegación Presidencial de la RM comenzó a indagar denuncia de narcopolítica que realizó hace seis meses

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), en el programa Desde la Redacción de La Tercera TV entregó detalles de la respuesta que obtuvo de la Delegación Presidencial tras entregar a la exdelegada, Constanza Martínez, antecedentes de una persona que presuntamente mantiene nexos con distintos partidos políticos a la vez que mantiene otras actividades ilícitas.

A seis meses de la entrega de los antecedentes, tras asumir como delegado, Gonzalo Durán señaló en CNN que desconocía la denuncia y negó la existencia de una carpeta investigativa entregada por Pizarro, sin embargo, horas después rectificó sus palabras. Así lo cofirmó la alcaldesa en Desde la redacción: “Se generó una polémica porque el nuevo delegado dijo que la carpeta físicamente no existía. Yo creo que fue una torpeza y quisiera atribuir eso al cambio de mando, el nuevo delegado lleva cinco días en su cargo”.

Durán se contacó con Pizarro por llamada y le comunicó que se encuentra trabajando en el caso con apoyo policial y jurídico. Con respescto a los datos que entregó, detalló que se tratan de dos carpetas vinculadas a dos causas que fueron cerradas, pero a juicio de la alcaldesa: “Saltaron otras aristas que encuentro relevantes. Se trata de una persona que tiene nexos con distintos partidos políticos, de la A a la Z. Además le han encontrado municiones, yo no quiero ahondar mucho en dar pistas de su nombre, porque esto debiese ser materia de investigación nuevamente. Se trata de un señor aparentemente que no tiene antecedentes, pero que opera en la zona sur”.

Y añadió: “Me parece que esto es un antecedente para abrir cuentas corrientes, yo creo que hay un lavado de dinero. A lo mejor estoy equivocada, pero me gustaría que se investigara, porque es una persona que tiene armamento en su casa, hace actividades masivas en la zona sur. Me parece muy complejo toda esta situación”.

Tras la vinculación entre narcotraficantes y la alcaldesa de Lo Espejo, Carolina Mena, desvinculada de Demócratas luego de que T13 revelara sus nexos y el recordado caso del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien fue acusado de financiar sus campañas con dinero del narcotráfico, la alcaldesa de La Pintana manifestó que “la narcopolítica no es un delito, efectivamente. Ser amigo de narcos no es delito, vivir en casa de ellos, sacarse una foto, tampoco. No todo es delito, porque se disfrazan a través de cosas como la legalidad”.

“Claudio Orrego se ha equivocado”

En la entrevista, la jefa comunal también se refirió a la reelección como independiente del gobernador por la Región Metropolitana, Claudio Orrego. Ante esto, recalcó que “yo quiero decir que Claudio Orrego se ha equivocado. Creo que han habido cosas donde todo el mundo nos equivocamos políticamente y él levantó un candidato por fuera en Peñalolén, hoy día perdimos Peñalolén”.

En esa línea, indicó que “No es un demócrata cristiano y perdimos una comuna muy importante donde él y Carolina Leitao habían hecho un trabajo muy importante. Sin embargo, Orrego es el candidato que a mí me satisface, es una persona que tiene trayectoria política. Yo tengo mucha pena de andar separando al pacto en términos de gobernaciones regionales”.

“A pesar de los errores que ha cometido, como todos en política cometemos errores, es el mejor candidato para representar la Región Metropolitana. Es el gobernador de la centroizquierda. Y sugiero que a quienes tratan o levantan candidaturas individuales dentro de mi partido y fuera del partido en el pacto de centroizquierda, que dejemos de los personalismos propios del individualismo y tratemos de trabajar por proyectos colectivos”, zanjó.