¿Cómo escaló la tensión entre gobierno y PC? Detalles de la pugna oficialista por allanamiento en Villa Francia

Las recriminaciones de lado y lado luego del allanamiento en Villa Francia solo aumentaron la tensión entre el gobierno y el Partido Comunista. Una relación que ya había mostrado algunas grietas tras la salida del ex asesor de la Subsecretaría del Interior y figura del Comité Central de la colectividad oficialista, Juan Andrés Lagos.

Pero ¿cómo escaló la pugna entre el Ejecutivo y el PC tras el operativo policial?

Los primeros cuestionamientos surgieron de la tienda comunista hacia el gobierno, en particular hacia el Ministerio del Interior liderado por Carolina Tohá. Es que tras el operativo policial, dirigentes del PC, entre ellos su timonel Lautaro Carmona, cuestionaron el actuar de la secretaría de Estado. Incluso, el presidente de la colectividad pidió que “exista absoluta y plena transparencia” desde dicha cartera.

“Que expliquen cuál fue la razón, qué había detrás, pero si fue fallido, es un hecho muy serio de gravedad, porque afecta la confianza que comunidades deben tener en un gobierno como el nuestro”. Incluso, el diputado del partido Matías Ramírez llegó a aseverar que se trataba de un “montaje”.

Por su parte, la diputada Carmen Hertz, ofició al Ministerio del Interior para tener más detalles del operativo, que consideró como un “agravio a la memoria de la madre coraje Luisa Toledo”. Esto, porque el allanamiento se produjo el mismo día en que se conmemoraban tres años del deceso de la madre de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, que fueron asesinados en ese sector de Estación Central, durante la dictadura.

08/07/2024 LAUTARO CARMONA, PRESIDENTE DEL PC MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Además, las críticas del PC obedecen a que el operativo del OS-9 Carabineros se realizó en una zona emblemática para el partido y los movimientos de izquierda, y que dentro de los domicilios allanados se incluyen dependencias de la radio Villa Francia y del comedor popular que lleva el nombre de Luisa Toledo.

Y aunque en la jornada de este lunes el propio timonel comunista desdramatizó la postura del partido tras el operativo, al aclarar que fueron expectativas de transparencia “legítimas”, un par de horas más tarde la diputada Hertz ofició nuevamente a la ministra Tohá para que explique los detalles y objetivos de los allanamientos.

“No fue un montaje”

Las respuestas más duras vinieron de la propia Tohá. En la jornada de ayer, la secretaria de Estado apuntó que le sorprende y preocupa que haya “desconfianza” desde un partido oficialista. “Esto no fue un montaje”, retrucó en T13 Radio.

En ese sentido, señaló: “A mí no me ofende porque sé el rol que tengo y entiendo que estas cosas no empezaron conmigo. Pero sinceramente creo que aquí se ha actuado con transparencia. O sea, por eso hay una audiencia, por eso hay una ministra que da la cara desde el primer momento por este procedimiento, por eso se entregan todos estos antecedentes”.

Al ser consultada sobre la relación del gobierno con el partido, la ministra reconoció que “ha habido diferencias, varias diferencias el último tiempo y yo espero que las superemos con madurez, porque tenemos tareas muy importantes en común, pero creo que efectivamente han sido varias diferencias complejas el último tiempo, que se han una sumado a otra”, sostuvo.

Así mismo, dijo creer que “hay temas dinámicas internas de debate en el propio PC que han estado al origen de esto, es un partido que está en sus propios procesos, que uno, todas esas cosas las puede entender, pero sinceramente, insisto, cuando uno está en un rol de gobierno, la manera en que maneja sus diferencias públicas tiene que ser más cuidadosa”.

Ministra del Interior, Carolina Tohá. Aton Chile.

Más tarde el mismo lunes, Tohá reforzó sus dichos y llamó no acusar montajes sin evidencia. “Todos los procedimientos policiales tienen en Chile una institucionalidad, por la cual si algún actor tiene aprensiones respecto a que se hayan realizado de acuerdo a derecho, tiene mecanismos para plantear esas dudas y tiene instancias de revisión”, dijo.

Y luego agregó: “Entonces, acusar montajes cuando no hay ninguna evidencia que lo sustente, por lo menos hasta el momento no hemos recibido ninguna, nos parece que es algo que hay que tratar de evitar. Para eso hay modalidades”.

De acuerdo a la secretaria de Estado, lo que ha arrojado hasta el momento el procedimiento, “es que da cuenta de una situación altamente compleja en que se identifican lugares que estaban en principio destinados a actividades comunitarias, que estaban siendo ocupados para guardar armamento y aparentemente para preparar acciones violentas”.

“Eso es lo que debiera concentrar nuestra atención hoy día, que se identifique y además se rechace públicamente la utilización de espacios que se dicen comunitarios para organizar la comisión de delitos y no cualquier delito”, enfatizó.

Arsenal en un espacio comunitario

La titular de Interior además destacó que en la radio Villa Francia “se encontró armamento capaz de generar un daño gravísimo, no es cualquier delito el que se pudo haber organizado desde ese lugar” y que “lo que debiera levantar la atención de todos nosotros es por qué una radio comunitaria es usada como arsenal. Eso debiera levantar nuestra alerta y buscar una voz categórica de rechazo a ese tipo de práctica y a ese tipo de delito, que es más que práctica, es un delito”.

A pesar que en declaraciones este lunes el timonel comunista aseguró no tener diferencias con el gobierno en la política de seguridad, Tohá volvió a la carga y planteó en CNN Radio que “estas posturas que ha tomado el PC, uno las puede entender como parte de una historia donde hay un vínculo con Villa Francia, del cual yo tampoco me siento ajena, pero a mí lo que me sucede es todo lo contrario de lo que veo en esta reacción de algunos dirigentes, que en lugar de enojarme con la policía o con los fiscales que investigan, me enojo porque se utilice y se manipule una historia ligada a los derechos humanos para acometer actos violentos en democracia”.

Santiago, 7 julio 2024. Exhibición de armas y elementos vinculados a atentados con explosivos como resultado los allanamientos realizados ayer en diversos puntos de la RM. Marcelo Hernandez/Aton Chile

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, en tanto, respaldó los dichos de su par de Interior respecto al operativo y la preocupación por la mantención de un arsenal en un lugar destinado a actividades comunitarias.

“Obviamente que en Chile no se puede tener un arsenal, en Chile no se puede colocar bombas, eso está prohibido, está sancionado por la ley. Y lo que corresponde, por tanto, es que se lleven adelante investigaciones con el objeto de evitar la comisión de este tipo de delitos. Sancionar los que se han cometido y evitar la comisión de delitos posteriores”, dijo este martes en diálogo con Radio Pauta.

Y agregó: “En ese contexto, nadie puede tener un arsenal. El porte y la tenencia de armas de manera ilegal está sancionado por la legislación. Y los delitos en Chile tienen que investigarse. Finalmente, la justicia tiene que actuar con imparcialidad y de manera muy estricta con el objeto de que este tipo de conductas sean sancionadas”, enfatizó.