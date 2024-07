Carmona desdramatiza postura del PC tras operativo en Villa Francia y asegura que sus dudas fueron subsanadas

El timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, desdramatizó la postura que adoptó la colectividad en respuesta al operativo policial que se realizó este sábado en Villa Francia, y por el que que diversas figuras del PC emplazaron a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para que diera a conocer los motivos del allanamiento.

Al finalizar el cómite político ampliado y otras reuniones en Presidencia –que según Carmona no tendrían relación con las diferencias que surgieron tras el procedimiento de Carabineros en Estación Central– el presidente del PC aclaró que “las dudas que quizás tenía el fin de semana quedaron subsanadas” y añadió que fueron interrogantes “legítimas, además de mi propio gobierno, por qué no podría tenerlas. Por eso digo, quedó subsanada esa necesidad de transparencia hoy día con las palabras de la ministra (del Interior)”.

Con anterioridad a estas declaraciones, el timonel solicitó a Tohá que “expliquen cuál fue la razón, qué había detrás, pero si fue fallido, es un hecho muy serio de gravedad, porque afecta la confianza que comunidades deben tener en un gobierno como el nuestro”. Tras la escalada de esas palabras, la ministra Tohá reconoció una relación compleja con el PC –que aumentó tras la salida de Juan Andrés Lagos en su cargo como asesor en la Subsecretaría del Interior– y zanjó que en el procedimiento se encontró armamento ilegal y que no se trataba de un montaje, acusación que comenzó el diputado comunista Matías Ramírez.

El presidente del PC manifestó que sus inquietudes nacieron porque el día en que ocurrió el operativo se conmemoraba la muerte de María Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo asesinados en dictadura y que “habían religiosos allí y también, sentían preocupación” y que sus dudas no tienen nada que ver con “el debate de cómo combatir el (...) crimen organizado, eso es otra cosa en la cual yo no tengo diferencia alguna”.

“De hecho, nosotros hemos valorado más de una vez en documentos públicos el avance en lo que es construir una política pública de seguridad como Estado. Hemos planteado más de una vez estar disponibles, a que esto sea un esfuerzo transversal e integral, que incluya incorporar a la comunidad organizada, porque no es cualquier cosa combatir un flagelo que de no atajarlo a tiempo afecta el sistema democrático, afecta la tranquilidad legítima de convivencia en todas las comunidades y nosotros no estamos tan lejos si es que no paramos esto a tiempo, así que en lo que se refiere al tema de la política de seguridad pública no está puesto nuestro tema y nuestra desvaloración”.

Al ser consultado si debe guardar una postura más cuidadosa al plantear sus diferencias por ser parte de la coalición de gobierno, respondió que “yo creo que soy bastante cuidadoso si se refiere a las opiniones que me ha tocado instigar. No sé a qué se refiere, pero creo que, incluyendo la legitimidad de la diferencia, la hemos expuesto con sentido de respeto, cuidado y rigor”.