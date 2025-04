¿Ampliar el electorado? Jara se abre a renunciar al PC y desata malestar en su partido

Este lunes la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, sorprendió a los propios y extraños al indicar que evaluará “cuando corresponda” la posibilidad de renunciar a la colectividad a la que está ligada desde los 15 años.

“En cada momento político habrá que ir evaluando cuáles son las medidas que se tomen, pero sin duda si uno quiere ser Presidente, todos los sectores de la centro-izquierda deben estar representados. Con esa amplitud. Vamos a evaluarlo en su momento, no tengo ninguna decisión previa tomada. Lo evaluaremos cuando corresponda”, dijo la abanderada presidencial en radio Universo, al ser consultada sobre si renunciaría al PC.

Cuando se le insistió con la idea, citando el caso de Sebastián Piñera, quien dejó de militar en Renovación Nacional cuando asumió la Presidencia de la República, Jara agregó que la idea “no está cerrada, claro que sí (exploraría la opción de renunciar al PC). Es importante que todos los sectores sientan que están debidamente representados, que puedan incidir con sus ideas”.

Su comentario, que en parte del comando del PC ven como una jugada electoral para ampliar su base de apoyo hacia el centro, fue mal recibido en los sectores más duros de la tienda de Vicuña Mackenna 31.

Estos días Jara instaló a parte de su equipo en las dependencias del ICAL y ha enfocado sus actividades en un fuerte despliegue territorial, en regiones y con vecinos. En ese contexto, su idea de renunciar al PC fue abordada este lunes en La Moneda por el timonel comunista, Lautaro Carmona, quien forma parte de su estructura de campaña y se desmarcó de sus dichos.

“No sé cuál es (la señal), pero quiero imaginarme que es un mensaje que redunda en una idea de anchura, amplitud, crear garantías a todos los sectores. Si tú me preguntas de nuevo a mí, ‘¿era necesario?‘, el acuerdo que tenemos los ocho partidos es que quien gana la primaria tiene el respaldo de todos los otros partidos, por tanto no hace falta que alguien renuncie a su partido para dar señal de unidad, porque ya deja de ser el candidato de un partido y pasa a ser el candidato de ocho partidos”, expresó a La Tercera el exdiputado tras la reunión del comité político ampliado.

Luego, en la misma línea, agregó a este medio que “no creo que los otros candidatos vayan a renunciar a sus partidos. El Presidente Boric no renunció a su partido y no estrechó. Entonces, es un debate que está vinculado a que se sienta como un gesto unitario”. Además, afirmó que, hasta el cierre de esta edición, no había discutido la idea con Jara.

Carmona también transparentó su incomodidad con el tema en reuniones que sostuvo este lunes con los presidentes de los otros partidos del oficialismo, que se congregaron en dos ocasiones: primero en el Partido Socialista y, luego, en La Moneda con los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres) y Jaime Gajardo (Justicia).

En dichas citas, Carmona afirmó que lo de Jara sería una decisión personal, pero que no sería compartida por parte de la colectividad.

Críticas de diputadas

El presidente del PC no es el único comunista en manifestar su malestar ante la idea de Jara. La jefa de bancada de los diputados, Lorena Pizarro, afirmó en redes sociales que el planteamiento de la exministra “me hace reflexionar sobre lo que es el partido”.

Y añadió: “Este es un partido en el cual hombres y mujeres han entregado su vida por ser comunistas. Reivindicamos el derecho a la militancia. Somos un partido democrático que ha estado a lo largo de la historia de Chile defendiendo los valores de la democracia”.

A su comentario respondió la exvicepresidenta de la Cámara, Carmen Hertz, quien escribió: “El oportunismo no ha sido jamás parte de la cultura comunista”.

Por otro lado, la diputada Nathalie Castillo afirmó “espero que esa no sea la intención de nuestra candidata, toda vez que ha sido el PC el que proclamó su candidatura y el desafío presidencial”.

Y agregó: “Históricamente hemos sido un partido riguroso de convicciones firmes, por lo que no hablaría de oportunismo en este caso particular. Tenemos un programa y tenemos una candidata y apostamos a ganar”.