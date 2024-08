Ante eventual ola migratoria: alcalde de Colchane acusa no haber sido invitado a reuniones con Monsalve en su visita a Tarapacá

Las elecciones presidenciales desarrolladas en Venezuela este domingo dieron como ganador a Nicolás Maduro, según los datos entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país. Sin embargo, varios países han cuestionado la legitimidad de los comicios, entre ellos Chile.

El triunfo de Maduro, sumado a la instrucción del gobierno venezolano de ordenar el regreso de todo su personal diplomático de las misiones en Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, originó una ola de protestas en el país, donde han muerto al menos 12 personas. Según conocedores en la materia, esto podría generar una ola migratoria de venezolanos en la región.

Junto con ello, la ministra del Interior, Carolina Tohá, advirtió este miércoles que debemos “prepararnos” ante ese eventual escenario. Por lo mismo, el subsecretario de esa cartera, Manuel Monsalve, inició esta mañana una gira por la zona norteña para tener una serie de reuniones y abordar la materia.

Bajo este marco, en conversación con Radio Universo, el alcalde de Colchane, Javier García, acusó que Monsalve no lo invitó a los encuentros que efectuará en su visita a la Región de Tarapacá.

“Me sorprendió la no invitación por parte de las autoridades a mi persona en el marco de su visita a la región, y en específico a Colchane. No tenemos ninguna información oficial ni invitación al respecto”, señaló tras reconocer que se enteró por la prensa.

En esa línea, agregó: “Espero que esto se pueda revertir, para que no se cometan los mismos errores del pasado, ya que fue una de las causas de porqué no se controló de manera oportuna la migración irregular en nuestra comuna. Es que nosotros fuimos los primeros que advertimos esta oleada de migrantes en el año 2019 sin ser escuchados por las autoridades en el central”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

Así las cosas, defendió que es legítima la preocupación que las autoridades de la comuna tienen ante “la posible llegada de migrantes irregulares por Colchane”.

“Por cierto, que la preocupación es mayor, toda vez que las medidas que se han implementado no han sido eficaces, lo cual claramente nos dice que el gobierno debe prepararse. Se deben implementar medidas urgentes. Lo que necesitamos es un control efectivo en la frontera, es decir, impedir que ingresen migrantes irregulares, migrantes que no sabemos quiénes son, y que por cierto constituyen peligro para la seguridad de las personas que viven en la frontera, y sobre todo cuando hoy día está esta crisis política venezolana”, complementó.

En ese sentido, señaló que “en el caso de Colchane, aquellas personas que ingresan al territorio nacional no pueden ser devueltos a Bolivia, ya que este país no recibe migrantes que no sean bolivianos. Por tanto, claramente hay una deuda de un trabajo no realizado de la Cancillería chilena en términos de avanzar en el diálogo con Bolivia, ya que sigue siendo un nicho importante para el tráfico de migrantes en América Latina”.

“Creemos que el gobierno debe transparentar cuáles son los avances, cuáles son los pasos que ha seguido en materia de conversación con Bolivia, ya que vemos con mucha impotencia cómo Bolivia no hace nada, absolutamente nada, respecto del control de la migración irregular”, emplazó el jefe comunal.