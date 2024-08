Tohá dice que posible ola migratoria venezolana no sería inmediata: “Podría pasar en las próximas semanas y meses”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este jueves a la posible llegada en masa al país de migrantes venezolanos, luego que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamara a Nicolás Maduro como Presidente, todo ello en medio de cuestionamientos internacionales sobre la transparencia de los resultados.

Ayer miércoles, la titular de Interior encabezó una reunión en La Moneda, para coordinar las medidas que tomará el país. A la cita concurrió la ministra de Defensa, Maya Fernández, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

En ese contexto, esta mañana, en conversación con radio El Conquistador de Concepción, Tohá confirmó que “existe la posibilidad” de que llegue una gran cantidad de migrantes venezolanos al país.

Aunque dijo creer que, “si llegara a suceder no es algo inmediato, no es algo que va a pasar en las próximas horas, pero podría pasar en las próximas semanas y meses y para eso tenemos que prepararnos y no prepararnos solos, sino que coordinarnos con otros países”.

En ese sentido, se refirió a las instrucciones que les encomendó el Presidente Gabriel Boric, medidas que ya habían sido anunciadas ayer tras finalizar la reunión.

“El Presidente nos hizo una solicitud para la reunión que tuvimos ayer, que pensáramos iniciativas como para escalar y llevar al más alto nivel las conversaciones que hemos tenido estos días con los países vecinos”, sostuvo la ministra.

En esa línea, aseguró que el gobierno, a través de Cancillería, ha mantenido permanente diálogo “con todos los países de la región, todos están con preocupaciones similares y nos damos cuenta de que, como esto es algo que podemos anticipar, tenemos que prepararnos en conjunto, porque todo lo que hace el país del lado le afecta a uno”.

“Entonces, como gobierno vamos a llevar, digamos, estas iniciativas de coordinación a los niveles más altos. El mismo Presidente se va a comprometer en ese esfuerzo, porque debiéramos tener como región una política en común para enfrentar esto, que se haga cargo de los problemas de seguridad, que son ciertamente muy importantes para la población, que entienda también que hay una dimensión humanitaria que no podemos ignorar”, aseveró la ministra.