Ante inminente cierre de Huachipato: diputados del Biobío exploran reforma constitucional que permita presencia estatal en la acerera

Luego de que la Siderúrgica Huachipato anunciara la suspensión indefinida de sus operaciones, los parlamentarios de la Región del Biobío se reunieron con las demás autoridades regionales para buscar una salida a la crisis.

Según reveló este domingo la diputada María Candelaria Acevedo (PC) en conversación con Radio Nuevo Mundo, la cita tuvo lugar en la Delegación Presidencial a las 08.00 del pasado viernes. Allí, los parlamentarios del Biobío -en su mayoría de oposición- exploraron la posibilidad de impulsar una reforma constitucional para resolver la situación de la acerera.

“En la reunión del día viernes, todos los parlamentarios estábamos por una reforma constitucional, en la cual el Estado -en este caso Corfo- debería tener una parte importante de lo que es el acero chileno, en este caso Huachipato y por supuesto, también una economía mixta”, comentó la diputada.

En la imagen, la diputada María Candelaria Acevedo. Foto: Dedvi Missene.

En ese sentido, la legisladora aseveró que, junto a los demás parlamentarios, pidió una reunión con el Presidente Gabriel Boric para presentar el proyecto. El respaldo del Mandatario, según dijo Acevedo, “le da mucho más peso para que los otros partidos de la derecha, pero también oficialistas, tengamos el peso suficiente para plantearlo dentro de la Cámara y que se haga lo más rápido posible”.

“Es la única forma que yo creo que hay para mejorar, para cambiar y para poder revertir esta situación que está ocurriendo en la Región del Biobío, porque si no aquí va a haber una debacle muy grande, y yo espero que así no sea, pero que va a haber una cesantía y lo más probable es que se pueda estar incubando un segundo o tercer estallido social”, añadió la parlamentaria.

La diputada Karen Medina (ex-PDG), junto con alertar de los graves efectos que tendría el cierre de la acerera, se mostró dispuesta a apoyar una reforma. “Yo me voy a sumar a cualquier iniciativa que el gobierno hoy día proponga, si eso significa generar alguna reforma constitucional para que el gobierno se haga parte en la inversión de la producción en el acero, en esta empresa Huachipato lo vamos a hacer”, dijo a La Tercera.

“Pero sí también voy a levantar inmediatamente la alerta que esta empresa se debe modernizar, porque no podemos tampoco cargar al Estado una empresa que esté generando solo pérdidas”, advirtió Medina.

En la imagen, la diputada Karen Medina. Foto: Dedvi Missene.

Asimismo, el diputado Roberto Arroyo (PSC) manifestó que si la reforma “viene del parte del Ejecutivo por ser iniciativa Presidencial obvio que la apoyaría, ya que considero la Siderúrgica como una empresa estratégica para nuestro país y podría disminuir el alto índice de cesantía que enfrentaríamos como región”.

La diputada Marlene Pérez (Ind-UDI) estimó que “en vista del riesgo de pérdida de empleos, cualquier alternativa merece toda consideración. Estamos dispuestos a proponer una ley si es necesario. Aunque la Corfo argumenta que no puede actuar, debido a la falta de un instrumento legal adecuado, nuestro papel como legisladores es precisamente mejorar y desarrollar nuevos instrumentos. No obstante, debemos también evaluar la viabilidad real de esta situación para no seguir jugando con la ilusión de los trabajadores”.

En la imagen, la diputada Marlene Pérez.

El diputado Eric Aedo (DC), si bien recalcó que la región requiere de un plan especial de reconversión e impulso económico, también se abrió a la posibilidad de que siderúrgica pase a ser estatal. “Estoy disponible para buscar junto al gobierno y al Presidente de la República la alternativa que la siderúrgica quede en manos estatales. Yo creo que la situación que hoy día estamos viviendo abre un debate en el país que es necesario enfrentar. No sólo con la siderúrgica Huachipato, también con las distribuidoras eléctricas”, dijo.

“Es el momento de revisar si todo el sistema de privatizaciones está cumpliendo la promesa que le hizo a todo el país de dar trabajo, de ser más eficientes y, obviamente, de impulsar el desarrollo del país. En el caso de la siderúrgica, eso no ha sucedido (...) Creo que vale la pena tener la posibilidad de que sea el Estado el que tome la propiedad de esa siderúrgica por ser justamente un área estratégica de desarrollo y de seguridad para el propio país y en eso estoy disponible a dar mis votos y a jugarme por entero para que ese proyecto de ley, esa reforma constitucional, se lleve adelante”, expresó Aedo a La Tercera.

En la imagen, el diputado Eric Aedo. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile.

Joanna Pérez, diputada de Demócratas, aseveró a este medio que “el Estado sí tiene la posibilidad de invertir y tomar control de esta industria, para ello sólo el Presidente tiene iniciativa para presentar una ley de quorum calificado que le habilite. Nosotros estamos disponibles, hay que ver si la empresa lo está y que sincere sus intereses”.

Bajo esa línea, Pérez adelantó que solicitarán un plan estratégico integral que enfrente el problema que afecta a los demás sectores industriales de la región. “Necesitamos hacer un fast track para sacar proyectos de inversión. Si el gobierno no actúa, y lo deja a la pasividad usual, sí presentaremos una reforma constitucional para permitir que el Estado invierta en esta industria”.

El diputado Sergio Bobadilla (UDI), por otra parte, afirmó a La Tercera que “no sólo existe la posibilidad de reforma constitucional, que lo veo difícil, aquí lo que se requiere es que el gobierno tome medidas claras y concretas que promueva medidas de reinversión en la región del Biobío. Yo creo que la cosa pasa por eso, y no necesariamente, única y exclusivamente, por hacer una reforma frente a una situación puntual como es la que está atravesando Huachipato”.

“No necesariamente debe ser a través de una reforma constitucional. Yo creo que aquí no. Y el consenso que existe, por cierto, es de podernos reunir con el Presidente de la República porque finalmente es la autoridad quien debe y tiene que tomar medidas que permitan recuperar el nivel de inversión generemos puestos de trabajo y que generemos reglas claras y que sean estables en el tiempo”, insistió Bobadilla.