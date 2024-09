Apoyo a Palestina y llamado a reformar la ONU marcan primer día de Boric en Nueva York

Por cerca de 45 minutos el Presidente Gabriel Boric y el Mandatario de Palestina, Mahmoud Abbas, se reunieron este lunes en la primera actividad del Jefe de Estado chileno en el marco de su tercera participación ante la Asamblea General de la ONU.

Fue primera bilateral entre ambas autoridades que fue preparada con antelación por los equipos de los dos presidentes. Dentro de la delegación chilena entienden que se trata de un gesto explícito de apoyo por parte de Boric a la causa palestina que ha defendido desde que era parlamentario y que ha remarcado desde que llegó a La Moneda en 2022.

Fue el propio Boric -que no alcanzó a pasar a su hotel tras bajarse del avión- quien hizo público este nuevo gesto de apoyo, mediante una publicación en sus redes sociales en la que aludió al conflicto en la franja de Gaza que se ha intensificado desde octubre de 2023.

“Manifesté la posición de nuestro país: reiteramos nuestro apoyo irrestricto a la existencia y reconocimiento del Estado de Palestina por parte de la comunidad internacional y la solución de dos Estados. Hacemos un llamado al cese al fuego inmediato, a la liberación inmediata e incondicional de rehenes por parte de Hamas, y a que Israel cumpla sus obligaciones bajo la Convención sobre Genocidio. En Latinoamérica, en Gaza y en todo el mundo, Chile siempre abogará por la defensa de los derechos humanos”, expuso el Mandatario, quien inmediatamente recibió críticas por parte de la comunidad judía en Chile.

Desde esta última instancia apuntaron a que “mientras el gobierno de Chile supuestamente condena cualquier forma de violencia, decide sentarse a conversar con un líder que, apenas meses después de la masacre perpetrada por Hamas en Israel el 7 de octubre pasado, firmara un acuerdo con esta misma organización”.

Ante esto, el canciller Alberto van Klaveren -presente en la cita, junto a la embajadora en la ONU, Paula Narváez- se refirió al tema pasadas las 19.00 horas, en el frontis de las dependencias de la Misión de Chile ante Naciones Unidas.

“Nos informó de la situación muy dramática que se vive no solamente en Gaza, sino que también en Cisjordania, en territorios ocupados por Israel. (...) El Presidente palestino agradeció el apoyo que ha expresado Chile en diferentes ocasiones”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores.

“Leímos la carta de la comunidad judía, que es una muy importante y a la que asignamos gran importancia. En esa carta se incluyen aseveraciones muy injustas, sobre todo respecto a la posición de Chile con Hamás. Chile condenó en los términos más enérgicos las acciones terroristas cometidas por Hamás el 7 de octubre y Chile apoya con todas sus fuerzas la liberación de rehenes israelíes”, agregó el secretario de Estado.

Desde el gobierno, quien también se refirió al tema fue la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, quien, en su habitual vocería de los lunes en La Moneda aseveró que “la magnitud de la masacre que está realizando el gobierno de Israel contra civiles es inaceptable. Se está masacrando a civiles, mujeres, hombres y niños de manera constante y sistemática. Por eso que nuestro país no puede taparse los ojos contra esto, no puede no relevar la importancia de enfrentar con decisión esta situación”.

En el entorno diplomático de Israel evitaron inmiscuirse en la polémica, ya que allí se advierte que las cumbres de la ONU son justamente espacios para concretar este tipo de bilaterales.

Desde su llegada a La Moneda, el Presidente ha gatillado varias polémicas con Israel. En 2022 no quiso recibir las cartas credenciales del embajador en Santiago, Gil Artzyeli y en 2024 el gobierno excluyó a ese país de la Fidae 2024.

Los episodios anteriores provocaron las quejas públicas del embajador Artzyeli, quien en una oportunidad llegó a La Moneda a reunirse con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para transmitir su molestia con el trato gubernamental a Israel. La misma autoridad sostuvo una breve conversación -menos de un minuto- con Boric en abril de este año, en el marco del saludo protocolar que realiza el Presidente al cuerpo diplomático. Allí, ambos platicaron respecto a unas resoluciones emitidas desde la ONU por el conflicto en Gaza.

Llamado a reformar la ONU

La reunión de Boric con Abbas fue solo la primera actividad que tuvo el Presidente durante este lunes. Además, el Mandatario sostuvo otras tres bilaterales. Una de ellas fue con el Jefe de Estado de Guatemala, Bernardo Arévalo; con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y con el secretario general de la ONU, António Guterres.

Con este último Boric abordó un tema que ambos empujan y que el Presidente, en un discurso cronometrado de cinco minutos, realzó en su intervención en la Cumbre del Futuro: la idea de reformar a la ONU y, en particular, a su Consejo de Seguridad.

Esta última instancia cuenta con cinco miembros permanentes, entre ellos Estados Unidos, China y Rusia. Cada uno de ellos tiene la facultad de vetar una resolución adoptada por los 193 países miembros de la ONU.

Así ocurrió, por ejemplo, en abril de este año, cuando Estados Unidos vetó la resolución que le permitía a Palestino ser reconocido en la ONU como un Estado.

Todo esto fue parte de la intervención de Boric ante el plenario de la 79° Asamblea General de Naciones Unidas. “Las Naciones Unidas están hechas en la forma de un mundo que ya no existe. El 2024 no es 1945. Lo hemos visto en diferentes casos, en donde un país u otro, según el conflicto geopolítico, veta una resolución, por ejemplo, en el caso de Palestina recientemente. Sucede que el mundo ya no es así y que estos países no debieran tener derecho a veto”, dijo el Mandatario, quien minutos antes estaba conversando con su asesor en temas internacionales, Carlos Figueroa.

11/09/2024 CARLOS FIGUEROA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“En el Consejo de Seguridad no está representado el mundo como es hoy. Desde Chile, sin pretender integrar el Consejo de Seguridad, exigimos que cambien las reglas del juego para que se adecue al nuevo mundo en que vivimos”, cerró el mismo Boric.