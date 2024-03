Apoyo militar: Vodanovic dice que fue “un llamado de urgencia al Congreso” y recalca que no sustituiría la labor policial

En el marco de los allanamientos y demoliciones en el campamento Vicente Reyes, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), se refirió este jueves a la petición que hizo a Interior para contar con apoyo militar en el resguardo de la infraestructura crítica de la comuna.

La solicitud, realizada a la ministra del Interior, Carolina Tohá, en un encuentro en La Moneda el martes, desató una serie de reacciones tanto a nivel municipal, como parlamentario.

Al respecto, el jefe comunal planteó en esta jornada que “estamos enfrentando una situación de seguridad que es grave y esa gravedad efectivamente genera angustia, temor, miedo a nuestros vecinos y lo que los vecinos esperan de parte del Estado y las autoridades no son diagnósticos, no son explicaciones, no son puestas en escena ni tampoco peleas cruzadas”.

A su juicio, lo que espera la ciudadanía “son acciones concretas con resultados que nos permitan que nuestros vecinos vivan más tranquilos” y recalcó que “la solicitud que realizamos el día martes junto a la Ministra del Interior es básicamente hacer un llamado de urgencia al Congreso a acelerar un proyecto de ley que el propio gobierno ha ingresado al Parlamento, que es de resguardo de infraestructura crítica”.

“Creemos que ante la enorme crisis de seguridad que estamos enfrentando, poder contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en ciertos puntos para resguardar infraestructura crítica con roles acotados y bajo un estricto control civil, puede contribuir y ser una herramienta más de la cual disponga el Estado para enfrentar esta crisis de seguridad”, expresó.

Vodanovic enfatizó que “no podemos pensar que el solo despliegue de Fuerzas Armadas en puntos críticos va a resolver los problemas de seguridad de la comuna”, ya que “esto es bastante más profundo y más complejo”.

En ese sentido, dijo que se trata de labores complementarias con las policías. “Hoy día hemos demostrado que, para este tipo de operativos, las fuerzas mejor preparadas son nuestras policías, son Carabineros de Chile, es la Policía de Investigaciones, y tampoco pretendemos sustituir esa labor, por ejemplo, teniendo militares para este tipo de operativos”.

“No es lo que se ha demandado, no es lo que está empujando el gobierno, no es lo que le hemos levantado las distintas alcaldías de distintas comunas, lo que hemos levantado es apurar un proyecto de infraestructura crítica que el propio gobierno ingresó al Congreso, porque creemos que las Fuerzas Armadas sí pueden ser un apoyo complementario a la labor de Carabineros en ciertos sectores”, cerró.