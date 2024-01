Bachelet descarta tercera candidatura presidencial: “La democracia no merece que la gente se repita”

La expresidenta Michelle Bachelet descartó nuevamente sumarse a una eventual carrera a La Moneda.

En conversación con el programa “Chile Lindo”, de la señal 13C Bachelet planteó que “hacer el servicio militar obligatorio por tercera vez es un poquito mucho. Y digo también que la democracia no merece que la gente se repita”.

“Yo siempre voy a estar disponible para contribuir y ayudar, pero creo que es necesario que existan rostros frescos. No me refiero a juventud solamente, puede ser una persona no más joven que yo, pero que tenga una mirada diferente y que ame al pueblo chileno”, dijo

“Es tiempo ya de dejar que otro tome esas banderas”, puntualizó.

Asimismo, la exmandataria aseguró que nunca buscó “ser ministra, Presidenta de la República, ni pretendí ser ONU Mujeres, ni nada”. “Me lo ofrecen y yo digo ‘ya, sí, bueno, creo que soy capaz para eso’, o ‘no’”, explicó.

La otrora alta comisionada de la ONU se refirió también al controversial caso Caval, en el que se vio involucrado su hijo Sebastián Dávalos y su entonces nuera Natalia Compagnon.

Natalia Compagnon junto a Sebastian Davalos en 2016. Foto Richard Ulloa / La Tercera

“Es bien interesante porque él fue declarado inocente de los dos juicios. Eso no salió en ninguna parte y todo el mundo lo tiene como crucificado como si hubiera sido responsable de lo que lo acusaron. Y yo quiero decir que ahí había un partido político detrás de esto, interesado en debilitarme a mí y a mi hijo”, aseveró.

Adicionalmente, dijo sentirse tranquila con lo que sucedió. “Yo conozco la verdad, sé las cosas que pasaron y las que no pasaron, por lo tanto, estoy tranquila con eso. Lamento sí que este es un país que cuelga en la Plaza de Armas a alguna gente que no ha hecho nada, y no le da el espacio para decir que no ha hecho nada. Y a otros, que han hecho mucho, no pasa nada con ellos”, afirmó.