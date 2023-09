Bachelet: “Necesitamos volver a darle dignidad a lo que se dice en el foro político”

La expresidenta Michelle Bachelet participó este martes en el Ciclo de Seminarios Presidenciales: Chile 2050, organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica.

En el Salón de Honor de la Casa Central de la UC, en Alameda, Bachelet abordó la discusión pública a propósito de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Esto luego de haberse reunido con el Presidente Gabriel Boric este lunes en La Moneda y haber expresado su respaldo a la declaración conjunta que prepara el gobierno para la conmemoración, pese a la negativa desde Chile Vamos.

“Estas últimas semanas no han estado exentas de discusiones públicas a las que hay que poner atención. Hay quienes niegan ciertos hechos ocurridos o los relativizan. Y, si bien, puede haber diferentes opiniones políticas, existen ciertos límites que no deben traspasarse y uno de esos límites es la verdad y la memoria histórica, porque cuando no hay memoria, los pueblos muchas veces están condenados a repetir la historia, por eso es tan importante aprender las lecciones del pasado, necesitamos que la gente sepa lo que pasó para que podamos cuidarnos como sociedad”, advirtió Bachelet en su exposición.

En esa línea, la exmandataria planteó que no se puede obviar “que cerca del 70% de los chilenos nació después del Golpe de Estado y hoy hay quienes no creen que una democracia sea mejor que una dictadura y también hay quienes creen que (Augusto) Pinochet ha sido el mejor gobernante de nuestro país”.

“Entonces no podemos pasar por alto estas señales, porque es inaceptable que un golpe de Estado se repita, así como son inaceptables las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad”, recalcó.

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en el mismo ciclo de charlas, a principios de agosto, se pronunció en contra de seguir discutiendo a propósito del quiebre democrático. “Por Dios que estamos peleados en este país, por Dios que discutimos de todo. No sigamos discutiendo los 50 años, si van a pasar 100 años, 200 años y no va a haber una verdad oficial”, sostuvo la figura DC, invitando a mirar hacia el futuro.

Bachelet sostuvo que “un Golpe de Estado no arregla una democracia en problemas ni el atropello a los derechos humanos produce un orden civilizado”.

La exmandataria opinó que se debe dialogar sobre los aciertos y errores de la sociedad chilena.

“Si el primer paso para conversar sobre el futuro es dialogar sobre nuestras experiencias históricas, el segundo paso es fortalecer nuestra convicción y nuestras prácticas democráticas”, manifestó.

“Que las y los políticos cumplan”

Por otro lado, insistió en el llamado a mejorar la calidad y revitalizar la política, recalcando que es a través de ella que se pueden resolver los problemas de la sociedad.

“Necesitamos volver a darle dignidad a lo que se dice en el foro político. Necesitamos que las palabras de la política sean creíbles, es necesario que se cumplan las expectativas. Que las y los políticos cumplan lo que se promete”, señaló.

Asimismo, planteó que “la palabra política debe ser respetuosa”, acotando que la descalificación, las ofensas y las noticias falsas, pueden llamar la atención de audiencias, “pero debilitan permanentemente la confianza ciudadana”.

La expresidenta dijo que en plan de esta mejora de la política “es necesario priorizar una mirada país, estratégica y de largo plazo”.

“Es lamentable que la política está tan minusvalorada y es como la honra, cuando una la pierde, cuesta mucho recuperarla”, comentó

“Nuestra tarea más importante es cuidar nuestra democracia”

“Al alero de las discusiones que hemos visto estos días, quizás nuestra tarea más importante es cuidar nuestra democracia, el valor de nuestra palabra pública, el respeto mutuo, porque aunque no sea un sistema perfecto y no lo es, la democracia es el mejor sistema que tenemos para resolver nuestras diferencias y avanzar en los problemas que como sociedad enfrentamos”, reflexionó la exgobernante.

También hizo alusión al término tóxico que usó para referirse al panorama político actual

“Era el sentimiento que a mí que he estado en política me genera cuando prendo la tele”, explicó.

Alusión a Bukele

Advirtiendo sobre el populismo, Bachelet comentó que si se aplicara en seguridad en Chile una política similar a la que aplica Nayib Bukele en El Salvador habría una aprobación mayoritaria.

“Estoy segura que si aquí se hiciera una política tipo Bukele el gobierno tendría un 80% de aprobación, a propósito del populismo, pero claramente esa no es la solución. La solución no es autoritarismo, populismo, para los problemas graves que tenemos como país”, sostuvo.

Recomendaciones a Piñera en el estallido

Bachelet también recordó la situación tras el 18 de octubre de 2019 y dijo haber dialogado en esos días con Sebastián Piñera.

“Cuando el Presidente Piñera estaba enfrentando el estallido social, hablamos muchas veces por teléfono y muchas veces él me llamaba o a veces yo le pasaba algún recado, mencionándole, de acuerdo a mí criterio, qué cosas eran buenas y que cosas no había que hacer. Porque pienso que uno puede participar en un sector político diferente, pero tiene la obligación de que el gobierno que esté la vaya bien”, argumentó.

Finalmente, la exmandataria enfatizó el llamado a cuidar la democracia y el lenguaje en el objetivo común de un mejor país.

“De verdad yo aspiraría a que el mundo político suba el estándar, tenga mirada de Estado y permita que nuestra gente pueda tener mejores condiciones de vida”, expresó.