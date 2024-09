Bancadas oficialistas y DC suman fuerzas y anuncian acusación constitucional contra ministra Ángela Vivanco

La totalidad de las bancadas oficialistas, más la Democracia Cristiana, acordaron esta tarde presentar una acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Esto, luego de que un reportaje de Ciper diera cuenta de una serie de conversaciones que involucran al abogado Luis Hermosilla, ahora en prisión preventiva, en solicitudes de favores mutuos con la ministra del máximo tribunal.

En este sentido, al comunicar la decisión de las bancadas oficialistas más la DC, el jefe de bancada del PS, Daniel Melo, indicó que “tenemos una responsabilidad política, desde el punto de vista de nuestro rol fiscalizador, y por lo tanto vamos a hacer uso de este instrumento constitucional como es la acusación constitucional y para esto vamos a disponer de todos nuestros asesores y expertos en estas materias para, en el transcurso de los próximos días, poder presentar la acusación constitucional en contra de la ministra Vivanco”.

Al respecto, el diputado socialista valoró que “todas las fuerzas políticas del oficialismo más la DC hayamos construidos un acuerdo común para poder presentar una AC que tiene fundamento”.

Melo destacó que “acá está en juego la legitimidad del Poder Judicial, de nuestra democracia, sus instituciones, y por lo tanto la Cámara de Diputados tiene que dar una señal clara al respecto”.

Tras esto, llamó a todas las fuerzas políticas a votar a favor de la AC contra la ministra Vivanco una vez que sea presentada, con el fin de “dar una señal clara en contra de la corrupción”.

En la ocasión, el diputado Melo fue consultado por el líbelo similar anunciado minutos antes desde Chile Vamos, que además de la ministra Vivanco sumó en su anuncio de acusación constitucional al ministro Sergio Muñoz -indagado por un hecho no vinculado al caso Audio- y al ministro Jean Pierre Matus.

En este sentido, el jefe de la bancada socialista sostuvo que “la decisión nuestra es hacernos cargo de todo lo que está ocuriendo hoy con el caso Hermosilla y los jueces que están invoucrados en el caso, y es evidente que la ministra Vivanco tiene un problema real y concreto en materia de probidad, transparencia, todo lo que hemos venido conociendo”.

Agregó que “en el caso de Matus vamos a analizar como corresponde si existe merito para una acusación constitucional”.

Sin embargo, destacó que “lo que no puede ocurrir acá es que la derecha, y en particular la UDI y la extrema derecha busquen una suerte de empate en relación a otros casos, porque la verdad, lo que hemos conocido en la opinión pública, el juez Muñoz no tiene absolutamente nada que ver, al menos hasta ahora, en el caso Hermosilla. Por lo tanto, lo que nosotros vemos acá es una verdadera operación política para poder empatar incomparables”.

Rol de Chadwick

En este marco, el diputado Daniel Melo indicó que la derecha “no puede obviar” el rol que ha tenido Andrés Chadwick, exministro del Interior de Sebastián Piñera, en el entramado del caso Hermosilla.

“No obviemos algo, porque acá hay un entramado político, la señora Vivanco, el señor Hermosilla, todo esto, todos los tentáculos llevan a una persona que al parecer ha pasado de manera colada en esto, que es el señor Chadwick. Y la derecha no puede obviar aquello, por lo tanto guarda un silencio cómplice en esas materias”, destacó.