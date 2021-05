Bellolio reconoce que resultado de elecciones es un “llamado de atención” al gobierno pero asegura que “este no es el momento de apuntarnos con el dedo” tras críticas desde el interior de Chile Vamos

“La jornada en La Moneda fue, obviamente, difícil”.

Así resumió el ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, las últimas horas que se vivieron en Palacio durante ayer, domingo, cuando se empezaron a conocer los resultados de las últimas elecciones, donde se escogieron los nombres que compondrán la convención constituyente -encargados de redactar la nueva Constitución- de los próximos gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Resultados que, además, reflejaron un duro golpe a la política tradicional y en especial al oficialismo que no logró alcanzar el tercio de los convencionales.

En conversación con Tele13 Radio, el ministro planteó que si bien lo ocurrido en el último proceso eleccionario es “una interpelación a toda la política tradicional, que incluye al gobierno, lo que queda es hacernos cargo de eso, adaptarnos frente a esa realidad, ver cuáles son las formas en que tenemos que acercarnos a la ciudadanía para que confíe en las vías tradicionales y, a la vez, le pone un desafío a la convención que es clave para el futuro de los próximos 30 o 40 años de Chile, de generar los acuerdos necesarios, de que haya un clima de diálogo para producir los cambios que la ciudadanía está pidiendo”.

Esto, aseguró, “es una interpelación a todas las élites, la económica y la política”.

Con todo-y tras reconocer que las personas quieren nuevas reglas e instituciones que sean escritas por personas “fuera de los grupos tradicionales”- el secretario de Estado manifestó que “yo aún sigo siendo optimista de que la dinámica al interior de la convención no puede ser igual a la que se ha dado, por ejemplo, en el Congreso y los medios de comunicación, porque los chilenos nos están diciendo que esa dinámica no la quieren”.

Bellolio fue consultado, igualmente, por las críticas que ayer surgieron desde algunos sectores de Chile Vamos respecto de los resultados. Esto luego de que el exministro y precandidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, señalara que “errores en las coaliciones de nuestro gobierno han tenido un impacto en la elección” y que “situaciones recientes han causado un daño importante. Un daño no menor: discusiones estériles como el 10% iban a traer costos”.

Sobre esto, el vocero respondió que “yo creo que más que empezar a buscar responsables y apuntar, acá hay una interpretación general, esos argumentos no sirven para explicar por qué a Unidad Constituyente (pacto del PPD, PS, DC, PR, PRO y CIU) le pasó lo que le pasó también. Esto va un poquito más allá que solo la acción del gobierno y que los dichos o no dichos de algunas figuras de Chile Vamos, yo creo que hay que hacer una mirada un poquito más amplia. El 18 de octubre de 2019 fueron muchas cosas al mismo tiempo, aún no hay solo una hipótesis de por qué sucedió, pero está claro que hay una interpelación a las reglas de las instituciones”.

Además, agregó que “acá hay un llamado de atención y nosotros como gobierno recogemos las críticas con humildad y de los líderes de Chile Vamos, como ellos dos (Desbordes y Joaquín Lavín) por supuesto que las vamos a recoger con humildad pero este no es el momento de empezar a apuntarse con el dedo, sino de hacer una reflexión de qué significa esto y esa reflexión tiene que hacerse un poquito desapasionadamente y probablemente no hoy, pero sí esta semana, de decir qué es lo que pasa y qué es lo que vamos a hacer para continuar como proyecto político de Chile Vamos”.

Por otra parte, el ministro lamentó la derrota electoral que ayer sufrió el actual alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, que competía para la reelección en esa comuna pero que tras un estrecho conteo terminó, finalmente, siendo superado por la carta del Partido Comunista, Irací Hassler. “Él es un extraordinario alcalde y nos sorprendió a todos que a medida que se seguían contando los votos finalmente ganó la candidata del PC, espero que ahí haya una buena gestión por el bien de las personas de Santiago”.

Sobre el paso a segunda vuelta en la gobernación de la Región Metropolitana de dos candidatos de la oposición -Claudio Orrego y Karina Oliva- dejando fuera a la alternativa del oficialismo, Catalina Parot, Bellolio indicó que “eso demuestra que ir divididos termina siempre siendo una mala idea para Chile Vamos y esa es parte de la reflexión que tenderemos que hacer esta semana. Primero es la reflexión dura de qué fue lo que nos dijeron las personas que fueron a votar”.