Bermúdez critica duramente las enmiendas sobre la Contraloría ante el Consejo Constitucional: “Restringen el control administrativo y debilitan la democracia”

El contralor Jorge Bermúdez llegó hasta la comisión sobre Función jurisdiccional del Consejo Constitucional para entregar su opinión sobre las enmiendas ingresadas al capítulo que regula la Contraloría. En la instancia, Bermúdez aprovechó el momento para criticar en duros términos las indicaciones que están sobre la mesa y que, en su mayoría, son patrocinadas por los consejeros republicanos.

“Estas enmiendas yo creo que no resuelven o no responden, en general, la pregunta básica de si se quiere avanzar o no en el control y si se entiende realmente que el control es un pilar del Estado de derecho. Al revés, lo que hacen es restringir el control administrativo”, afirmó Bermúdez.

Y agregó: “Lo digo con este énfasis porque entiendo que esto va a quedar en un acta y quiero que quede así para la historia: estas enmiendas restringen el control administrativo, debilitan el control como pilar del Estado de derecho y, por lo tanto, debilitan la democracia”.

En esa misma línea, Bermúdez siguió con su exposición. “No se hubiese podido responder a los casos que hoy día estamos viviendo si hubiésemos tenido estas enmiendas vigentes porque, por ejemplo, haberle dado una orden a los contralores regionales de que cambien el plan de auditoría, que suspendan lo que estaban haciendo y se aboquen a hacer lo que hoy día están haciendo, que es fiscalizar y auditar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo no se hubiese podido hacer producto de enmiendas como las que hoy día se están aprobando”, agregó el líder de la Contraloría.

Bermúdez critica duramente las enmiendas sobre la Contraloría ante el Consejo Constitucional.

Además, la autoridad del organismo fiscalizador indicó que “cuando el contralor general tiene un consejo, cuando el contralor general tiene facultadas que han sido desconcentradas en los contralores regionales, cuando el contralor general tiene que darle cuenta al Presidente de la República, cuando sólo se puede pronunciar respecto de la legalidad y no de la constitucionalidad, en realidad lo que uno está haciendo aquí es retrocediendo en el control. Y eso, quiero decirlo con todas sus letras”.

Luego cerró su exposición: “A mí me parece que estas enmiendas hay que mirarlas con mucho cuidado. Y si a mí me hicieran elegir como contralor general, y no estaría en este puesto si no fuera capaz de decirlo, me quedaría con el texto de la Comisión Experta y no aprobaría estas enmiendas, porque no van en la dirección correcta y no es lo que espera la sociedad chilena respecto de un control administrativo”.