Boric alude a uso político del Festival de Viña en dictadura y vuelve a arremeter contra la derecha: “Niega la historia”

En el marco de su participación en el homenaje por el 43° aniversario de la muerte del sindicalista Tucapel Jiménez Alfaro, la mañana de este martes al Presidente Gabriel Boric volvió a arremeter contra la derecha.

Las palabras del Mandatario estuvieron precedidas por discursos de familiares del dirigente asesinado en la dictadura, entre ellos su hijo Tucapel Jiménez Fuentes, actual embajador de Chile en Suecia, además de los presidentes de la ANEF, José Pérez, y de la CUT, David Acuña.

En medio de su alocución en el Cementerio General de Santiago, en Recoleta, y luego de destacar la figura del sindicalista muerto el 25 de febrero de 1982 en Lampa, el Jefe de Estado lanzó una serie de dardos, desde el uso político del Festival de Viña del Mar tras el Golpe de Estado de 1973 hasta acusaciones contra la actual oposición.

“Hoy día hay regímenes que primero insultan, pero de las palabras a la acción, hay pasos bien cortitos. (Atacan) a quienes persiguen la justicia social, a quienes luchan por mayor justicia social, por mayores derechos. Es importante que en Chile también estemos conscientes de eso”, dijo.

Tras esto, el Presidente recordó que el “cruel y cobarde” homicidio de Jiménez “tenía un objetivo, que era impedir la unidad del movimiento sindical chileno”.

Santiago 25 de febrero 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric Font, participa de ceremonia de ANEF en honor a Tucapel Jimenez a 43 años de su muerte en el Cementerio General en la comuna de Recoleta. Javier Salvo/Aton Chile

“Imagínense el contexto, 25 de febrero. También estaba pasando el Festival de Viña, en ese mismo momento. Estaba revisando antes de venir y en esa época, se presentaba Salvatore Adamo, Miguel Bosé, Raphael. Y Chile estaba metido en eso, pero ese fue el año de las protestas también. El año donde comenzaron las protestas, en julio-junio. Pero en esa época el Festival de Viña se ocupaba para otras cosas. Para distraer de lo que estaba pasando en ese día a día duro que se vivía en las poblaciones, el de los perseguidos”, remarcó.

Boric insistió en la idea de que el dirigente sindical fue asesinado para impedir la unidad de dicho movimiento, tras lo cual recalcó la necesidad de replicar esa unión en la actualidad.

“Pero la unidad de todas las fuerzas políticas no es suficiente. Tiene que ser unidad también con las organizaciones sociales. Con las organizaciones sociales y no solamente a nivel de dirigencias. Nosotros, y esto yo siempre insisto, evidentemente tenemos roles distintos hoy día. Uno como gobierno tiene un rol que es distinto al del dirigente social. Pero no podemos olvidarnos de dónde venimos. Nosotros también venimos de los movimientos sociales. Y para justamente enfrentar los tremendos desafíos que tenemos en estos tiempos, tenemos que avanzar en mayor unidad”, planteó.

Y luego agregó: “Dejar las peleas, las diferencias que podamos tener entre los sectores progresistas. Y construir unidad no solamente para enfrentar a la derecha, a la que quiere retroceder, a la que niega la historia de Chile. Pero no solamente niega la historia, sino que quiere retroceder los derechos ganados por las mujeres, por ejemplo”.