Boric defiende sus dichos sobre Hermosilla: “Yo jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso”

Tras seis días de silencio, el Presidente Gabriel Boric volvió a referirse públicamente al caso Audio y defendió el tono de las declaraciones que emitió la semana pasada cuando respaldó la decisión de la magistrada Mariana Leyton, que decretó prisión preventiva para el penalista Luis Hermosilla por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

Pasadas las 19 horas el Presidente cruzó el Patio de los Naranjos acompañado de su jefe de gabinete, Carlos Durán, y de su equipo de prensa para asistir a la presentación de un documental sobre la vida del excanciller Gabriel Valdés. En ese marco, respondió a los dichos del abogado defensor Juan Pablo Hermosilla -hermano del abogado- que el miércoles pasado acusó al Mandatario de transgredir la Constitución y de cometer una intromisión impropia entre los poderes del Estado.

“No tengo, al respecto, ninguna preocupación, más que el respeto a que las instituciones hagan el trabajo como corresponde y, en ese sentido, reitero y confirmo lo que ya he dicho. Yo me alegro de que una persona que se creía todopoderosa enfrente a la justicia como cualquier otra persona”, dijo.

El Presidente enseguida añadió: “En eso no me afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que, no sé, a los poderosos no se les puede tocar. En esto no tengo ninguna duda de donde estoy. Por el respeto a las instituciones y porque toda persona que se enfrente a la justicia, se enfrente en las mismas condiciones que lo haría cualquier chileno, sin ningún tipo de privilegio”.

Luego apuntó al fundamento de las críticas que Hermosilla que le hizo directamente. “Yo jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso. Jamás he hablado con un juez para decirle ‘actúe de tal manera’, ni pública ni privadamente. Acá lo que yo manifesté es que hay un señor que se creía todopoderoso, que creía que podía actuar con impunidad, reconociendo incluso que estaba cometiendo delitos, que hoy día enfrenta a la justicia como corresponde en Chile. Eso me parece de todo sentido común, no me cabe ninguna duda de que más allá de algunas opiniones de un sector de la sociedad, la mayoría de la gente está en la misma postura”, indicó.

“Yo no he hecho, ni haría, jamás ninguna gestión ante organismos que son independientes para apuntar en una dirección u otra. Son los tribunales los que deben decidir. Me interesa hacer velar desde un punto de vista de Estado que en Chile no haya privilegios”, sostuvo.

Cordero rectifica

Antes de la intervención del Presidente el ministro de Justicia, Luis Cordero, se vio obligado a rectificar sus dichos sobre el rol que cumplió Hermosilla en la defensa del jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi en el caso lío de platas.

Miguel Crispi contrató de manera particular a Luis Hermosilla en el caso Convenios. Prescindió de sus servicios al inicio del caso Audio.

La semana pasada el secretario de Estado afirmó que Hermosilla “no alcanzó a asumir ningún patrocinio” sobre Crispi, cuando este lo contactó para que lo defendiera en el marco de caso Lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado.

Este lunes Ex-Ante difundió cuatro documentos que desmentían la aseveración de Cordero y demostraban que el penalista sí alcanzó a asumir el patrocinio de la causa.

“Hago la precisión. Lo que yo he dicho y creo que es conveniente a propósito de la nota a la cual usted hace referencia, realizar la precisión. Siempre ha existido preguntas si acaso el abogado de Crispi recibió documentos por parte del Ejecutivo, por parte de Miguel Crispi. Nosotros lo que hemos dicho es que él no alcanzó a tener una posición activa”, dijo Cordero este lunes en el Congreso.

28 AGOSTO 2024 MINISTRO DE JUSTICIA, LUIS CORDERO, DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE

De todas maneras el ministro de Justicia aseguró que Hermosilla “no obtuvo copia de la investigación, porque en ese momento de la solicitud estaba la investigación decretada reservada” y que “tan pronto estalló el caso Audio, a mediados del mes de noviembre, es de público conocimiento que Miguel Crispi cambió de abogado, a Guillermo Chahuán”.

“Él no tuvo acceso a ninguna información al respecto, que era la inquietud inicial sobre la cual estaba esto presentado”, dijo.

Vallejo dice que están tranquilos

A dos días de que el abogado Juan Pablo Hermosilla acceda a las 777 mil páginas de chats de WhatsApp que se encuentran en el celular de su hermano, en la Moneda siguen haciendo control de daños sobre posibles contactos de funcionarios de gobierno con el penalista.

La semana pasada, como publicó La Tercera, se mandató a los ministros del gobierno a revisar sus comunicaciones para ver si es que en el pasado hubo vínculos con Luis Hermosilla.

Esta gestión, sin embargo, no fue del todo efectiva, ya que el gobierno se vio sorprendido cuando el fin de semana figuró el nombre de la exministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, hoy asesora de la Subsecretaría del Interior.

Según la publicación de Ciper, el abogado llamó a la ministra para solicitar gestiones en el marco del caso Caval. En particular, la socialista -exjefa de gabinete de la expresidenta Michelle Bachelet- fue mencionada por Hermosilla en una conversación que sostuvo con el empresario Munir Hazbún, en el marco del cierre del caso. Allí, el 5 de octubre de 2022, Hermosilla le comentó a Hazbún: “Estoy llamando a Ana Lya”.

“No realicé gestión alguna para destrabar eventuales inconvenientes entre los incumbentes en esa causa judicial, pues no tengo contacto, directo ni indirecto, con quienes fueron parte en ella”, dijo Ana Lya Uriarte este domingo. La exministra, este lunes en Palacio, volvió a ser consultada por el tema, pero optó por remitirse a su declaración entregada el día anterior.

Uriarte también encontró el respaldo del gobierno, por medio de la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, quien, en su habitual vocería de los lunes en La Moneda, indicó que “ella también ya se pronunció a través de un comunicado en torno a la especulación que surgió en los medios de comunicación sobre un posible nexo. Y aclaró que no era tal”.

La ministra recalcó que dentro del gobierno “se ha hecho la revisión correspondiente” -sobre los eventuales chats con Hermosilla- y que “nosotros estamos sumamente tranquilos”.

18/07/2024 REUNION JEFES DE BANCADA OFICIALITA EN LA FOTO, FABIOLA CAMPILLAI, MANUEL MONSALVE, ANA LYA URIARTE, PAULINA VODANIVIC, ALEJANDRA PLACENCIA, CLAUDIA MIX MARIO TELLEZ / LA TERCERA