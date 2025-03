Boric destaca labor de Tohá y aboga por primarias “competitivas” en el oficialismo

Al encabezar la ceremonia de cambio de gabinete de este martes, el Presidente Gabriel Boric agradeció a Carolina Tohá por su labor en el Ministerio del Interior y llamó al oficialismo a desarrollar elecciones primarias para definir a un candidato que represente la continuidad de su gobierno.

“Los cambios de gabinete, los cambios de ministro siempre son momentos difíciles, muchas veces tremendamente complejos. Este es un momento que si bien siempre cuesta, es un momento alegre. Porque Carolina se va habiendo hecho un tremendo trabajo, del cual estoy profundamente agradecido”, expresó el Mandatario en su alocución.

Asimismo, dijo que “es fundamental” que su sector tenga primarias competitivas y convocantes.

Abrazos y gestos

Con 45 minutos de retraso se inició la tarde-noche de este martes la ceremonia de ajuste ministerial forzada por la renuncia de Tohá a Interior.

El subsecretario de esa cartera, Luis Cordero, leyó en el Salón Montt Varas de La Moneda el decreto firmado por el Presidente Gabriel Boric en el que se aceptó la renuncia de Tohá.

Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

Un fuerte abrazo con el Mandatario selló la salida de Tohá del gobierno. Luego, la militante del Partido por la Democracia (PPD) que asumirá una campaña presidencial, fue abrazada por todos los integrantes del gabinete que lideró desde hace dos años y seis meses.

Posteriormente, el Presidente Boric tomó juramento a Álvaro Elizalde, que asumirá como titular de Interior en forma inmediata.

El mensaje de Boric

A las 21.51 minutos, el Mandatario tomó la palabra. El gobernante realizó un repaso por los proyectos aprobados en sus primeros tres años a cargo del país, reafirmó que la seguridad es principal prioridad de su administración y manifestó su valoración al trabajo de su exministra.

“Son ya prácticamente tres años desde que asumimos el gobierno y estoy convencido que hemos logrado importantes avances para la construcción de una sociedad más justa y más segura. Nos hemos enfocado en estabilizar la economía, en entregar medidas concretas que alivianen el bolsillo de las familias, hemos avanzado en temas tan importantes para la gente como la reforma de pensiones, como reformas en materia laboral, el aumento del sueldo mínimo, las 40 horas, en materia de salud, como el copago cero, en materia de derechos sociales, con Chile Cuida”, resaltó.

Boric destacó que su administración “está funcionando como equipo” y reafirmó que su principal prioridad es la seguridad.

“Esta tarea ha sido liderada hasta hoy con tenacidad por la ahora exministra Carolina Tohá Morales, quien desde septiembre del 2022 en un momento difícil y tremendamente desafiante, asumió el Ministerio del Interior y ha trabajado incansablemente en mejorar la seguridad de Chile, con diálogo, con constancia y con la firmeza que todos ustedes le conocen”, manifestó.

Luego de ello, abordó la carrera presidencial que asumirá Tohá.

“Mucha fuerza en los desafíos que vas a enfrentar. Uno de ellos, y que no enfrentarás sola, es darle continuidad a esta alianza y ampliarla. Y para ello es fundamental que nuestro sector tenga primarias, que sean competitivas, que sean convocantes, para que sea a través de la democracia, con los chilenos y chilenas que definamos el liderazgo que el progresismo le quiere presentar a Chile. Como hemos dicho en todas las dimensiones, democracia siempre”, enfatizó el Presidente.