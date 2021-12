Boric en encuentro de gobernadores regionales: puso énfasis en “fronteras ordenadas y migración regular” y fin a la figura del delegado presidencial

Desde la comuna de Pozo Almonte en la Región de Tarapacá, específicamente en la exoficina salitrera Humberstone, el candidato presidencial por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, participó del III Encuentro de Gobernadores Regionales.

En la instancia, quien actualmente ostenta el cargo de diputado por Magallanes se dirigió a los gobernadores marcando propuestas en cuanto a la crisis migratoria que se vive en el norte, descentralización, dar mayores atribuciones a las autoridades regionales, colaboración con la Convención Constitucional, y trabajar mancomunadamente “independiente del sector político”.

Además, consultado por la prensa, Boric anticipó que “hoy se presentó un equipo de trabajo que le dimos un plazo de siete días para ajustar el programa (de gobierno) en materia de pensiones, salud, reforma tributaria y reactivación económica”, enfatizando que contemplan entre las preocupaciones de la ciudadanía temas como seguridad, migración y crecimiento. “Las buenas ideas no pueden discriminarse para uno agarrarse solo de las ideas propias”.

Así mismo, en su discurso mencionó en más de una oportunidad a su contendor del pacto Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, marcando diferencias programáticas y aludiendo al viaje que por estos días lo tiene en EE.UU; y se refirió al Presidente Sebastián Piñera por su visita a Cúcuta, frontera Colombia-Venezuela, en 2019.

“Tenemos el compromiso de, si Chile lo tiene a bien, gobernar distinto, y yo sé que eso lo comparten todos los presentes independiente de nuestras posiciones políticas. Y estamos aquí porque el centralismo no nos ve y no puede seguir siendo la respuesta a las comunas por otros cuatro años más. Por eso me alegro de estar conversando acá con ustedes y no desde un zoom en Estados Unidos”, dijo sobre el líder de Republicanos.

Migración segura, ordenada y regular

“Lo saben también las regiones fronterizas que vieron a un Presidente más preocupado de convertirse en líder internacional, más que cuidar a sus connacionales, que es capaz de viajar a la frontera venezolana, con su tragedia -que no podemos minimizar, producto de un mal gobierno-; para invitar a Chile y una vez que llegan, abandonar. Capaz de abandonar también las fronteras haciendo posible el flujo de inmigrantes irregulares que no tienen parangón en nuestra historia reciente, y de eso tenemos que hacernos cargo”, dijo Boric.

“Desde nuestro sector no hemos sido suficientemente claros: para que haya un desarrollo justo y equitativo y Derechos Humanos, tenemos que tener fronteras ordenadas y migración regular. Eso es algo que de lo que todos debemos hacernos cargos y hay que trabajar con las autoridades regionales y comunales. Ya fue suficiente. Estamos aquí hoy día para cambiar las cosas y establecer una migración segura, ordenada y regular. También conversando con los países vecinos. Necesitamos otra mirada”, sentenció el candidato.

Terminar con la figura de delegado presidencial

Ejemplificando con realidades como la falta de especialidades médicas o infraestructura, entre otras deficiencias en regiones, Boric afirmó: “¿Por qué la decisión de construcción de infraestructura pública se decide desde una oficina en Santiago? Esto lo vamos a lograr trabajando en equipo. Y quién mejor que ustedes, las autoridades regionales democráticamente electas, para repartir la dotación policial y reducir delitos, para definir los planes de inversión que sean coherentes, para definir según las particularidades de cada territorio las lineas productivas a impulsar”.

“No son solo palabras, porque tenemos el compromiso explícito de terminar con la figura de delegado presidencial. No necesitan un apoderado a quien pedirle permiso para tomar sus decisiones. Y en esto, salvo que haya tenido un cambio de opinión, sabemos que Kast no estaba de acuerdo”, expresó nuevamente marcando diferencia.

“Espero ser un Presidente que cuando termine su mandato tenga menos poder que cuando empezó, porque espero que hayamos sido capaces de transferirlo a las autoridades locales. No queremos acumular poder, queremos distribuirlo”, agregó al respecto.

Caída de votos desde las regiones

Siguiendo la tónica de su mensaje por convocar y dialogar, Gabriel Boric se refirió a los resultados electorales del pasado domingo 21 de noviembre, los que, si bien le dieron el pase a segunda vuelta, no fueron los esperados en las regiones fuera de la Metropolitana.

“Nos fue peor de lo que esperábamos en regiones, y eso no hay que desconocerlo, debemos hacer una tremenda pega recorriendo las regiones, porque nuestro mensaje de descentralizacion y nuevo modelo de desarrollo no fue claro”, dijo Boric a modo de mea culpa.

“Y esto no es culpa del electorado. Me carga la arrogancia de sectores -también nuestros- que pretenden echarle la culpa a quienes no entendieron lo que quise decir. Que son ‘fachos pobres’, dicen algunos, o cualquier apelativo que inventen. Por el contrario, somos nosotros quienes debemos parar mejor las orejas”, dijo reiterando que necesitan escuchar y trabajar en conjunto con una gran mayoría.

“Independiente de la posición política, le digo a Luciano (Rivas, gobernador en La Araucanía con cupo Chile Vamos), a quienes no van a votar por mí en segunda vuelta, a quienes no votaron por mí en primera y quizás sí en segunda, o que votarán por mí en ambas vueltas: tengan la certeza de que vamos a trabajar en conjunto por sus regiones con sus particularidades. Tengamos una relación bilateral permanente, porque ustedes son los más importantes para saber lo que está ocurriendo en las regiones”, invitó el diputado y candidato presidencial.

“Sabemos que esto es difícil, sobre todo cuando vemos los primeros pasos de la Convención, que queremos que lleguen a buen puerto. A diferencia de Kast, quiero ser un Presidente que colabore con la Convención, que no le ponga obstáculos. Nos costó mucho como pueblo abrir este camino”, dijo sobre el proceso constituyente.

“Solo realizando transformaciones de fondo, no cosméticas, y de modo descentralizado, podremos construir la cohesión social que Chile necesita para crecer. (...) Todo eso está en juego. Vamos decidir si vamos a avanzar en los cambios concretos que Chile necesita o si retrocedemos a las peores épocas del abuso y la discriminación, extendiendo cuatro años de recetas que fracasaron, y que pretenden ser más extremas, nostálgicas del peor período de nuestra historia nacional”, concluyó desde el norte del país.