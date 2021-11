Boric intercede tras polémicos dichos de Depolo: “La inestabilidad hoy día es seguir igual como estamos”

A raíz de una respuesta de Sebastián Depolo, secretario general de Revolución Democrática, a El Mercurio, en donde señaló que “nosotros vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes”, candidatos presidenciales y miembros del oficialismo arremetieron esta mañana contra de la candidatura de Gabriel Boric.

“La inestabilidad hoy día es seguir igual como estamos. Este gobierno de Sebastián Piñera era el que aseguraba gobernabilidad y yo creo que nadie en su sano juicio podría decir que lo consiguió. El no hacer los cambios, el no avanzar en concretar las demandas que Chile ha pedido en materia de pensiones dignas, de salud no discriminatoria entre ricos y pobres, de educación de calidad; es justamente lo que traería inestabilidad”, respondió el abanderado de Apruebo Dignidad ante las críticas recibidas.

Las cuales no tardaron en llegar: los dichos de Depolo, quien además es candidato a senador por la RM, llevaron a que los contrincantes del diputado en la carrera presidencial señalasen -a través de Twitter- que “no está preparado para gobernar un país”, en palabras de Sebastián Sichel, abanderado de Chile Podemos Más.

O que, “no les basta con el alza del costo de la vida (...) Gabriel Boric va por más inestabilidad e incertidumbre”, como afirmó José Antonio Kast, líder del Partido Republicano. Por su parte, la candidata del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, expresó que el país “no necesita otro gobierno que genere inestabilidad”.

Sin embargo, al ser consultado esta mañana, Boric aseveró confiar en su programa y en su equipo. “Yo tengo la convicción de que nuestro programa y su concreción es lo que pueden asegurarle a Chile estabilidad, gobernalibilidad; y es en eso en lo que nos vamos a jugar”, aseguró.

Boric, a la vez, esta semana fue víctima de la reprobación de sus oponentes por haber tardado en presentar su programa de gobierno, el cual dio a conocer oficialmente hoy a tan solo 21 días para las elecciones presidenciales que se celebran este 21 de noviembre.