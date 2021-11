Oficialismo y candidaturas presidenciales arremeten contra dichos de Sebastián Depolo: “Chile no necesita otro gobierno que genere inestabilidad”

Los dichos del secretario general de Revolución Democrática y candidato a senador por la RM, Sebastián Depolo, en entrevista con Emol, generaron reacciones en el mundo político. En la conversación, señaló que “vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes”.

Los dichos del candidato fueron criticados tanto desde el oficialismo como oposición. El candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, aseguró que tras esta frase se evidencia que “Gabriel Boric no está preparado para gobernar un país” y que “Chile necesita cambios, pero en paz, en orden y con justicia”.

La senadora y candidata presidencial del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, señaló que “Chile no necesita otro gobierno que genere inestabilidad. Tampoco autoritarismos del pasado (....) Las familias aspiran a un país que se reencuentra, no extremismos”.

José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, indicó que “no les basta con el alza del costo de la vida (...) Gabriel Boric va por más inestabilidad e incrtidumbre”.

El diputado Diego Schalper (RN) y la convencional Marcela Cubillos (UDI), también criticaron a Depolo por sus dichos. Schalper señaló que “la responsabilidad que tenemos con Chile es inmensa: impedir que experimenten sus teorías fracasadas con los chilenos” y Cubillos indicó que “la inestabilidad la sufrirán los sectores medios y aquellos en situación de mayor vulnerabilidad”.

Por su parte, Sebastián Depolo lamentó no haber podido transmitir bien el mensaje que quería entregar durante la entrevista. “La inestabilidad es no hacer los cambios que el 80% de la población reclama. Hablemos de cómo no hacer cambios nos llevó a una crisis sin precedentes”, aseguró el candidato.