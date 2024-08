Boric no realiza declaración que comprometió para hablar sobre Venezuela y no se pronuncia sobre si apoyará triunfo de González

“Esta visita se trata sobre la relación Chile-Brasil. Sé que puede haber muchas preguntas respecto a otros temas (...). En particular respecto a la situación de Venezuela, yo personalmente me voy a referir mañana en la tarde”.

Eso dijo el Presidente Gabriel Boric la tarde del lunes ante la prensa y las cámaras que lo esperaban en La Moneda, en el marco de la visita de Estado del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, finalmente optó por no dar declaraciones.

Esto, en medio de las expectativas que existen sobre si Boric reconocerá o no el triunfo del líder opositor Edmundo González, en un contexto en que otros países -como Estados Unidos y Argentina- ya manifestaron su respaldo y en momentos en que sube la presión política para que el Jefe de Estado fije postura.

Durante las horas que Lula estuvo en el país, en La Moneda tenían un objetivo claro: no dejar que la situación de Venezuela tiñera su visita. Esto, en consideración del tamaño de la delegación -14 ministros- y lo importante que son para Chile los 19 acuerdos de cooperación que se firmaron con ellos.

Y es que, además, Lula y Boric se han diferenciado notoriamente a la hora de referirse a las elecciones del 28 de julio.

Mientras que el presidente brasileño se ha limitado a pedir la transparencia de las actas, su par chileno ha sido explícito en hablar del “régimen” de Nicolás Maduro, y lo ha acusado de reprimir “a su propio pueblo”. Junto con eso, manifestó que “no reconocemos su proclamado triunfo y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes”.

De hecho, el lunes en la declaración conjunta de los dos mandatarios no incluyeron -en los 19 puntos de acuerdo- ninguna mención a Venezuela. Entendidos en la materia dicen que es porque no hubo consenso debido a las diferencias que tienen los dos para abordar el conflicto.

Aunque no fue parte de los consensos alcanzados, el líder brasileño sí entregó algunas palabras sobre la materia. “El respeto por la soberanía popular es lo que nos mueve para defender la transparencia y resultados. El compromiso con la paz es lo que nos lleva a promover el entendimiento entre gobierno y oposición”, indicó Lula.

Brazil’s President Luiz Inacio Lula da Silva talks to Chile’s President Gabriel Boric as he delivers a statement at La Moneda government palace, in Santiago, Chile August 5, 2024. REUTERS/Ivan Alvarado

De todas formas, este martes el canciller Alberto van Klaveren abordó la situación de Venezuela en el Congreso. “No reconocemos el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones y no estamos dispuestos como Ejecutivo a validar ningún resultado que no esté verificado”, afirmó el ministro en la Comisión de Relaciones Exteriores.

“Hay cierto consenso en una gran parte de la comunidad internacional en no repetir la experiencia del ‘presidente encargado’ Juan Guaidó. Básicamente porque no demostró ser efectiva y no produjo un cambio en Venezuela”, agregó, argumentando las razones de por qué todavía no reconocen un triunfo de González.

6 AGOSTO 2024 EL EMBAJADOR DE CHILE EN VENEZUELA, JAIME GAZMURI Y EL CANCILLER ALBERTO VAN KLAVEREN, EN COMISION DE RELACIONES EXTERIORES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

Con respecto a la ‘no declaración’ del Presidente, el diputado Raúl Soto (PPD), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, señaló que “hay que tener un poco de paciencia. Probablemente hay conversaciones en curso cuyo resultado se debe esperar para marcar una postura adecuada. El Presidente ha sido claro y la posición de Chile es correcta”.

Y agregó: “No tengo ninguna duda de que pronto se va dar el siguiente paso, que es reconocer el triunfo del candidato opositor, aunque sin la declaración de presidente electo que no le corresponde a nuestro país. Una posición similar a la de Uruguay. Si eso ocurre, sería una buena señal. Chile tiene mucha más libertad para ser más crítico y aumentar la presión que los países que están negociando como Brasil, Colombia y México”.

Valparaiso, 8 de abril de 2024 Punto de prensa del diputado Raul Soto Sebastian Cisternas/Aton Chile

Por su parte, el diputado socialista Tomás de Rementería, quien también forma parte de la instancia, afirmó que “el Presidente ha sido bastante claro en distintos espacios. Pero también el detalle de las negociaciones de este tema los tiene que llevar la Cancillería. En tal caso, me parece bien que el Presidente delegue en el canciller los aspectos de las minucias de la relación con Venezuela”.

3 ABRIL 2024 RETRATO AL DIPUTADO TOMAS DE REMENTERIA. FOTO: DEDVI MISSENE

En tanto, el excanciller Ignacio Walker destacó que la “doctrina Boric”, referida a exigir actas y verificación, “ha sido adoptada por varios países, incluida la declaración de Brasil, Colombia y México, y de la propia Unión Europea”. Para él, la pregunta es “qué pasa si no hay ni actas ni verificación”. En ese escenario, postula, “Chile tiene que dar un próximo paso”.

“Yo privilegiaría la acción coordinada con otros países, como los ya mencionados. Y ahí será inevitable plantearse el reconocimiento del triunfo de Edmundo González, aunque tampoco ayuda el precedente del reconocimiento de Juan Guaido”, reconoció el también exsenador.

Consultados sobre la decisión de no realizar una declaración, tal como lo había comprometido el Mandatario, en Presidencia declinaron referirse.

En todo caso, no es primera vez que el Mandatario compromete una intervención y luego no la concreta. La semana pasada, cuando llegó a Palacio tras su gira por los Emiratos Árabes, Boric dijo, “después me voy a dar un ratito para poder conversar en algún momento. Déjenme lavarme la cara, poder despercudirme un poquito, conversar con mi equipo y después conversamos”. Esa conversación finalmente no existió.