Boric por expulsión de diplomáticos chilenos desde Venezuela: “Demuestra una profunda intolerancia a la divergencia, esencial en una democracia”

El Presidente Gabriel Boric se refirió esta noche a la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar al cuerpo diplomático de Chile y de otros seis países de Venezuela, luego de que estas naciones cuestionaran el triunfo del mandatario de ese país en las elecciones presidencial del pasado domingo.

Desde Emiratos Árabes -donde se encuentra en visita oficial- y a través de su cuenta de X, el mandatario destacó que “el gobierno de Venezuela anuncia la expulsión de nuestra misión diplomática de su país con una serie de argumentos inverosímiles y demostrando una profunda intolerancia a la divergencia, esencial en una democracia”.

Cabe recordar que desde Caracas calificaron como “injerencistas” los dichos emanados desde el Ejecutivo y de los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, a los que el régimen de Maduro calificó como “un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los postulados ideológicos del fascismo internacional”.

Ante esto, Boric destacó que actualmente en Chile existe un “gobierno de alianza entre la izquierda y la centro-izquierda, y defendemos firmes los valores democráticos y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Lo hacemos por convicción y por aprendizaje de nuestra propia historia nacional”.

El mandatario agregó que “en este caso no hemos hecho más que sostener lo que creemos correcto: que los resultados de la elección sean transparentes y verificables por veedores no comprometidos con el actual gobierno mediante la publicación íntegra de las actas. Hasta el momento en que escribo estas líneas ello no ha sucedido”.

Asimismo, sostuvo que la solicitud de transparencia recae, justamente, en el respeto a la soberanía del pueblo venezolano y “los efectos que la diáspora forzada de parte importante de ese pueblo ha provocado”.

Sobre la acusación de estar subordinados a Washington, Boric destacó: “Ni subordinaciones, ni cálculos. Principios”.

Para finalizar, destacó que “por el bien de los venezolanos de a pie, de toda América Latina, y más allá de las peleas de adjetivos, esperamos que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada cumpliendo con los estándares básicos de la democracia”.

Comunicado de Cancillería

Al mismo tiempo, desde la Cancillería se sumaron a las palabras de Boric y de la vicepresidenta Carolina Tohá, al señalar que el gobierno de Chile “condena enérgicamente” la medida adoptada por Venezuela de exigir el retiro del personal diplomático chileno de territorio venezolano y ordenar lo propio respecto de sus funcionarios acreditados en Chile.

“Esta inédita medida es preocupante porque es un síntoma más de la difícil situación que se está viviendo en ese país e implica dejar en el abandono a los más de 700.000 venezolanos y venezolanas que actualmente viven en Chile”, indicaron.

Sin embargo, destacaron que “lo anterior, pese a su gravedad, no va a distraer la atención de Chile respecto de lo fundamental, que es el respeto de la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas en las recientes elecciones. Chile continuará abogando porque los resultados electorales se conozcan y se respeten, y agotará todas las instancias diplomáticas que avancen en esa dirección”.