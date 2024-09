Boric reitera que hubo fraude electoral en Venezuela, pero no reconoce victoria de Edmundo González

Tras su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la mañana de este miércoles, el Presidente Gabriel Boric reiteró la postura que dio sobre Venezuela, sin embargo, a diferencia de otros países, evitó reconocer el triunfo del opositor Edmundo González.

“Se llevó adelante un fraude en las elecciones, cuando se comete un fraude es porque no se quiere reconocer la derrota propia. Lo que nosotros no vamos a hacer es reconocer, o dar un título que en la práctica no se tiene. En Chile y el mundo se aprendió de la experiencia que existió con esta suerte de figura de presidente encargado que se le dio a Juan Guaidó, no tuvo ningún resultado positivo para Venezuela”, sostuvo el Mandatario.

Por lo mismo, insistió en una salida pacífica al conflicto, misma solución que han planteado los presidentes Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia).

“Por eso llamamos al gobierno a respetar la democracia, validar los resultados reales que indican que hubo una derrota del régimen. Y, por cierto, también llamamos a Estados Unidos a levantar las sanciones unilaterales que ha impuesto contra el pueblo de Venezuela”, indicó.

En esa línea, Boric insistió que es fundamental encontrar una salida viable para la crisis política en la que se encuentra el país, ya que las sanciones propician la migración masiva venezolana.

Y preció: “Los principales golpeados son los más humildes, los trabajadores, y eso empuja a una migración de más de siete millones de personas. Tal como dije ayer en las asambleas de las Naciones Unidas, Chile no está en condiciones de acoger más migración”.

¿Bachelet a la ONU?

El Mandatario también abordó las interrogantes que surgieron tras su discurso en la ONU, en el que planteó que es necesario un liderazgo femenino y de América Latina, luego de que finalicé el periodo del actual secretario general de la ONU, António Guterres. Lo que inmediatamente generó que entre las aspirantes se instalara el nombre de la expresidenta Michelle Bachelet, quien ya tiene experiencia en la organización como Alta Comisionada por los Derechos Humanos.

Al ser consultado si sus palabras hacían referencia a Bachelet, el Presidente respondió que “sería de una irresponsabilidad y falta de respeto tremenda anunciar candidaturas que no han sido conversadas con quien se alude”.

“Lo que pasa es que en el pacto del futuro que se combinó en Naciones Unidas justamente antes de la Asamblea General, uno de los acuerdos a los que se llegó por parte de todos quienes firmamos ese pacto –que son la mayoría de los 193 países– es que es deseable que en el próximo periodo, el secretario general sea una mujer, que sería por primera vez en la historia de los entonces 80 años de la ONU. Y por criterio territorial, le toca a América Latina”, explicó.