Boric sobre el estallido: “Cuando se recalcan solamente los aspectos violentos, que los hubo, se pierde de vista ese malestar”

Hasta el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), llegó el Presidente Gabriel Boric este miércoles al mediodía con el objetivo de participar de la publicación del Informe de Desarrollo Humano en Chile 2024, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En el encuentro, que también contó con la participación de la representante residente del PNUD en Chile, Georgiana Braga-Orillarddel; el alcalde de Puente Alto, Germán Codina; y la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, el Mandatario aprovechó de hacer un repaso de los últimos años en el país, refiriéndose al rechazo de los dos proyectos constitucionales, el estallido social y la discusión de la reforma previsional, que se mantiene en el Congreso.

“Lo que hemos visto es que, respecto a diferentes temas, el no tener una solución genera mayor polarización y genera más incentivos para liderazgos estridentes, más que para liderazgos que busquen llegar a los acuerdos necesarios, aunque eso implique ceder en las posiciones originales”, partió señalando el Jefe de Estado en su intervención, que se extendió por cerca de media hora.

En esa línea, el Mandatario no dudó en reflexionar respecto a los fracasos en los dos procesos para modificar la Carta Magna. Al respecto, aseguró que “no se debe hablar de fracaso de los procesos constitucionales, sino del aprendizaje de los procesos constitucionales, independiente que hayan sido rechazados ambos textos”.

Y agregó que “esa sabiduría del pueblo respecto a la gradualidad y a las trincheras, o más bien a su rechazo a las trincheras y necesidad de gradualidad, creo que es algo que desde la política tenemos que incorporar muy profundamente. Gradualidad no significa dilatar y veo muchas veces en política un ánimo de dilación”.

Pese a lo anterior, Boric aseguró que sí se han logrado avances en parte de las reformas clave para el gobierno. “Hay personas que juegan roles que logran girar lo que parece evidentemente, y se llegó a un acuerdo en materia de cumplimiento tributario (...) y un acuerdo al menos procedimental de cómo continuar la tramitación de la reforma de pensiones, cosa que era incierta y parecía improbable en un momento”.

Respecto a esto último, reconoció que no ha sido fácil conversar con la derecha, sin embargo, se mostró “convencido de que no se trata de tratar de obtener el 100, sino de llegar a acuerdos porque, además, creo que el informe lo confirma; se quieren cambios estructurales, con gradualidad y hay desconfianza en la política justamente porque no se llega a esos acuerdos”.

Así, al referirse a las críticas que ha recibido desde que era diputado, al ser calificado como “amarillo” y participar del acuerdo por la paz y del Acuerdo Nacional por la Infancia en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, aseguró que “como Presidente de la República ahora es muy evidente, que es muy importante el tener una perspectiva de bien común y no solamente respecto al tema en particular. Y para eso se requiere llegar a consenso”.

Cinco años del estallido

De acuerdo al informe del PNUD, a cinco años del estallido social un 67% de los entrevistados espera a que las cosas se hagan de otro modo y casi un 60% dice que prefiere que se hagan cambios graduales.

En ese contexto, para el Mandatario fue imposible no referirse al respecto.

“Es súper importante la reflexión respecto de los 5 años del estallido porque se va a dar una disputa, va a ser el 18 de octubre, un poquito antes de las elecciones, una disputa comunicacional de dónde se instala la cuña más polémica para tratar de caricaturizar lo que fue el estallido”, partió señalando Boric al ser consultado.

En esa línea, ejemplificó que la oposición ha utilizado dos conceptos para referirse al estallido: estallido delictual y golpe de Estado no convencional.

Así, apuntó a que “el mundo empresarial, el de los grandes empresarios, que en un momento habían manifestado disposición a ceder con la famosa frase vamos a tener que ceder parte de nuestros privilegios, donde parecía haber una disposición mayor, todo eso pareció quedar a foja cero después”.

Y agregó que “hoy cuando se dice estallido delictual y se recalcan solamente los aspectos violentos del estallido, que los hubo, son inaceptables y no quiero relativizarlos bajo ningún punto de vista, se pierde de vista, justamente, ese malestar que llevó, en algún momento, a parte importante de la sociedad chilena, a apoyar las diferentes formas de manifestación que había, incluso las violentas, después de eso cambió, por supuesto. Pero hay una un cortoplacismo que creo que sería un error profundo mantener si es que no identificamos ese malestar y no les vemos la complejidad profunda a los problemas”.

Para finalizar, Boric también abordó el calificativo de “volteretas” que aseguró es una “caricatura absurda” que le asocian por haber cambiado de una posición inicial a otra.

“En política se confunde la consecuencia con la obstinación. Creo que es importante ser consecuente respecto a principios y valores, tener un realismo respecto a cuánto es lo máximo que podemos hacer (...). Pero es mejor un acuerdo que, sencillamente, seguir postergando el problema. Esa es la lógica con la que estamos trabajando desde el Gobierno”, concluyó el Jefe de Estado.