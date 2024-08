Boric sube el tono por prolongado corte de luz e instruye al ministro Pardow revisar concesión de la empresa Enel

Tras mantener una reunión en La Moneda por los prolongados cortes de luz que están sufriendo algunos clientes tras el paso del sistema frontal, el Presidente Gabriel Boric solicitó al ministro de Energía, Diego Pardow “evaluar no solamente todas las opciones sancionatorias, que hay algunas que ya están en curso, sino también revisar la concesión de la empresa Enel”.

“Estamos cursando diferentes multas y compensaciones para los afectados que se harán efectivas, no les quepa duda. Hemos dispuesto la ayuda del Estado, hemos ayudado a conseguir generadores para los casos más críticos, pero acá los responsables de informar y reponer el servicio son las empresas que en esta crisis no han estado a la altura. Este es un fenómeno, más allá de sus características, que es previsible y por lo tanto las empresas tienen que invertir previamente para evitar este tipo de situaciones”, sostuvo el Mandatario.

Asimismo, acusó que desde Enel “ni siquiera han sido capaces, en el caso de Enel, de cumplir con lo que ellas mismas han comprometido”.

“Las emergencias exigen, y que sabemos en nuestro país son cada vez más frecuentes, en particular las emergencias climáticas, exigen que las empresas estén preparadas y dispongan de los recursos necesarios para enfrentarlos, que cumplan con su deber y den respuesta a las miles de familias que hoy están en una situación muy delicada, sin tener claro ni siquiera para las que llevan desde el jueves en la noche sin luz cuándo se va a resolver porque las empresas no han dado claridad al respecto. No depende hoy día del gobierno ni del Estado apretar un interruptor para poder dar la luz, no está dentro de nuestras posibilidades”, sostuvo.

En el mismo punto de prensa, el ministro Pardow aseguró que, si bien la instrucción fue dada esta jornada por el Presidente Boric, ésta se viene evaluando “desde hace algunos días”.

“Ahora lo único que podemos anunciar es que efectivamente eso se está evaluando en todas las dimensiones que esto tendría consecuencias, que son muchas”, sostuvo.