Boric y victoria de Orrego en la RM: “Triunfó en harto más que 3 comunas (...) justificarlo de esa manera creo que nos nubla y no nos permite mejorar los errores que tuvimos”

“Tenemos que preguntarnos por qué no logramos convocar a la mayoría del pueblo chileno”, dijo hoy el candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, al realizar una autocrítica luego de las elecciones a gobernadores que se desarrollaron durante la jornada del domingo y que dieron triunfos mayoritarios a las opciones de Unidad Constituyente, pacto que reúne a los partidos Socialista, PPD, DC, PR, PRO y Ciudadanos.

En ese sentido, el actual diputado cuestionó en Radio ADN las descalificaciones que surgieron durante la campaña y manifestó, en ese sentido, que “debimos haber puesto un párele a este espiral de descalificaciones contra el adversario en que entraron todas las campañas”.

Respecto del triunfo de Claudio Orrego (DC) en la gobernación de la Región Metropolitana -frente a Karina Oliva por 52,7% versus 47,3%- señaló que si bien es cierto que el exintendente convocó a los sectores más conservadores de la región, “eso no es excusa suficiente para que nosotros no hayamos sido capaces de convocar más allá”.

Así, agregó que “cuando uno ve los resultado de la votación, lo que se ve es que Karina Oliva ganó en cerca de 30 comunas y Orrego en 20, y la verdad es que la caricatura de las comunas del Rechazo son 4 a nivel nacional, incluyendo a Colchane, y ayer Orrego triunfó en harto más que 3 comunas, por poco, poca votación, por lo que quieras, pero no es solamente las comunas del Rechazo”.

“Justificarlo de esa manera creo que nos nubla y no nos permite mejorar los errores que tuvimos”, sostuvo.

En cuanto a la baja convocatoria, Boric planteó que es partidario del voto obligatorio “pero no creo que esa sea la solución”. Pese a esto indicó que “estoy esperanzado, creo que el momento que vivimos es apasionante, que el momento constituyente va a traer cosas buenas para Chile y me la voy a jugar para que en nuestra primaria (contra Daniel Jadue) el 18 de julio, convoquemos a más gente”.

Por otra parte, el parlamentario fue consultado por las declaraciones de Jadue en cuanto de pedir un estatuto de garantías democráticas a la DC y al Ejército si es que es elegido como próximo presidente del país. Sobre esto, Boric aseguró que esas declaraciones “son parte de las diferencias que se van a expresar en la primaria que tenemos con Daniel. Me alegro que haya corregido esos dichos porque no contribuyen hacia donde tenemos que avanzar que es convocar más allá de nuestro mundo”.

“De aquí en adelante ojalá que en la primaria prime el debate de ideas, cuáles son los proyectos país que tenemos, hemos presentado propuestas, por ejemplo, de mejorar la salud mental en Chile, la incorporación del nuevo trato de pueblos originarios, la redistribución de la riqueza mediante una reforma tributaria que recaude 5 puntos del PIB, donde tenemos también una diferencia con Daniel porque él habla de otras cifras”, dijo.

En esa línea, añadió que “ojalá que el debate sea en torno a eso y no a las descalificaciones personales, adjetivos al adversario e incluso entre nosotros en la izquierda de la cual yo soy parte, que tiene una tradición muy extensa en dividirnos. Yo creo que algo que hemos aprendido el último tiempo es que cuando estamos unidos somos más fuetes, ojalá que eso sea lo que prime en la campaña y ese va a ser mi espíritu, sumar, sumar y seguir sumando”.

Además, expresó que “la historia no la inventamos nosotros” al ser consultado por los avances que lideraron en el país los partidos de Unidad Constituyente y aseguró que ese es el pensamiento mayoritario en su sector. “Para poder gobernar Chile tenemos que aprender de los errores que son muchos pero también de los aciertos (...) No todo es blanco y negro y en política es importante ser ponderado que no significa lo mismo que ser moderado”.