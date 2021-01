“Cada partido tiene la libertad de decidir qué nombres quiere que lo representen”: J.A. Kast defiende incorporación de Marinovic como candidata constituyente

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, defendió la candidatura de Teresa Marinovic a la Convención Constitucional y aseguró que “cada partido tiene la libertad de decidir qué nombres quiere que lo representen”.

Ayer el precandidato presidencial, Mario Desbordes, aseguró que desconocía que el nombre de Marinovic había sido incluido en la lista y que de haberlo sabido antes “no habrían dado el ok”. En tanto, el timonel de Evópoli, Andrés Molina, sostuvo que desde la colectividad no ven “ninguna proyección para que podamos tener algún otro tipo de alianza” electoral a futuro.

Kast abordó la polémica en Radio Universo donde sostuvo que “hoy día se dan algunas discusiones que a nuestro juicio son menores, que no se debieran estar dando porque cada partido tiene la libertad de definir qué nombres quiere que lo representen en esta Convención Constituyente, y cómo aportamos los mejores nombres para optimizar y levantar la votación para el mejor resultado”, dijo y agregó que “dentro de esos nombres, Teresa Marinovic va a generar una gran cantidad de adhesión de los ciudadanos, al igual que los otros 16 nombres que nosotros presentamos”.

En este sentido, el exdiputado explicó que “a Chile Vamos le planteamos el 26 de octubre que nos sentáramos a conversar y eso recién de dio después del cambio de directiva de la UDI. Desde ese momento nosotros presentamos los mejores 60 nombres de los 150 que teníamos para aportarlos a una lista unitaria. Finalmente el Partido Republicano aporta con 17 de militantes independientes a esa lista”.

En tanto, sobre los dichos de Desbordes, sostuvo que “el pantallazo que pone Mario Desbordes es la carta que nos solicitaron, donde había 13 nombres de los cuales hay cuatro que no están en el listado final. Por lo tanto, no era una lista escrita sobre piedra, inamovible”, y agregó que “dentro de lo que son las conversaciones y los acuerdos, se facultó a los presidentes y secretarios de cada partido para hacer las modificaciones necesarias para poder levantar la lista”.

“Centrarse en el detalle de lo que ocurrió esa noche, a mi juicio, no corresponde porque tanto RN como la UDI y Evópoli tenía a sus representantes esa noche y cada uno se tiene que hacer responsable de lo que ocurrió”, comentó el líder del Partido Republicano.

Consultado sobre por qué Marinovic llegó a firmar “tarde”, Kast también aseguró que “nosotros siempre le solicitamos a todos los partidos que esto se sellara el día anterior” y que “no es responsabilidad nuestra que los cuatro partidos de conglomerado de gobierno no hayan tenido acuerdo antes para poder hacer esto con calma”. “Fui el primero en advertir que esto no debia ocurrir y hoy me reclaman a mí por algo que es responsabilidad de ellos”, dijo.