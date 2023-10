“Cada vez que me junto con un alcalde salgo trasquilado”: la coloquial intervención del Presidente Boric en Illapel

Con lentes de sol y una sonrisa en el rostro. Así se le vio al Presidente Gabriel Boric al subir al podio en una actividad en la comuna de Illapel, donde concluyó este viernes su gira presidencial por la región de Coquimbo.

“Muchísimas gracias a todas y todos. ¿No los estamos aburriendo?”, preguntó el Mandatario antes de iniciar su discurso. “Qué bueno”, dijo después, tras la réplica de los presentes, que se manifestaron con un fuerte “no”, que sacó carcajadas.

Si bien su intervención tuvo como foco principal el anuncio de una serie de medidas para fortalecer el trabajo policial y reforzar la seguridad en la zona, el Jefe de Estado optó por el tono distendido durante la pauta.

Con los brazos apoyados en el podio, en un gesto relajado y de confianza, Boric sinceró “cada vez que me junto con un alcalde salgo trasquilado”.

“La cantidad de peticiones de los alcaldes es potente, pero me gusta porque son quienes reciben de primera fuente las necesidades de los habitantes, de la población”, agregó desde la central de televigilancia de Illapel, donde se realizó la actividad.

Luego profundizó en la importancia de los encuentros que ha sostenido con jefes comunales. “Uno se va formando un panorama mucho más claro de dónde están las urgencias”, comentó.

A lo largo de su intervención también se refirió a la situación fronteriza con Argentina y los conflictos durante la pandemia. Esto, a propósito del Día de la trashumancia y el criancero caprino -que se celebra desde el 2011 en la comuna de Illapel-, una fiesta popular que apunta a reconocer la labor de las familias crianceras de ganado que desarrollan su vida entre el valle y la Cordillera de Los Andes.

“Se va transmitiendo de generación en generación, e incluso traspasa las fronteras”, recalcó sobre la festividad local.

“Una de las cosas que teníamos que hablar con el Ministerio de Relaciones Exteriores es que hubo temas con Argentina, porque durante la pandemia se cerraron las fronteras, tenemos que recuperar eso”, sostuvo.

“Así que le pido a mi equipo que me lo recuerde si sigue habiendo conflicto con Argentina, no me cabe ninguna duda que va a haber disposición”, dijo, agregando luego otro comentario coloquial: “por lo menos hasta las elecciones (se ríe) para solucionar esos problemas”. La frase fue aplaudida por los asistentes.

Tras ese inicio, en que se dio permiso para algunas bromas, Boric pasó a la pauta de seguridad, para cerrar su paso por Coquimbo.