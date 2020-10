Cadem: 51% está de acuerdo con el desconfinamiento de su comuna

Este domingo se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, el barómetro semanal de la política y la actualidad nacional.

Sobre las medidas del plan “Paso a paso”, el 51% del universo de personas encuestadas está de acuerdo con el desconfinamiento de su comuna, esto es el nivel más alto desde el 13 de agosto, cuando se diera inicio al mencionado plan.

Además, un 93% está de acuerdo con el uso obligatorio de mascarillas. Un 97% declara que las usa en lugares públicos, 95% en la calle, 80% cuando va a trabajar presencialmente. ¿Los números más bajos? 26% en reuniones familiares y 4% en la casa.

Las cifras son especialmente llamativas considerando que este lunes la región Metropolitana estará en su totalidad sin confinamiento.

Situación económica en mejora

Sin duda, la actividad económica es de los ítemes más golpeados por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, del universo de personas encuestadas, un 56% evalúa positivamente su situación económica actual , el nivel más alto desde el inicio de la pandemia

Sobre el mismo punto, un 36% cree que Chile va por buen camino, el nivel más alto desde la crisis social de octubre y 44% se siente optimista acerca del futuro del país vs el 29% que se mantiene pesimista.

Gobierno y carrera presidencial

Ante la clásica pregunta de la evaluación del gobierno, un 24% aprueba (2 puntos porcentuales más que la semana pasada) y 66% (2 puntos menos) desaprueba la gestión del Presidente Sebastián Piñera.

Sobre la carrera presidencial, no hay muchas novedades. Joaquín Lavín (8%, +1 punto) y Daniel Jadue (8%, +3 puntos), empatan en preferencias espontáneas, seguidos de Evelyn Matthei (7%, +1 punto), José Antonio Kast (3%, -1 punto), Franco Parisi (2%) y Beatriz Sánchez (1%, -1pto). Aunque un 58% (-2 puntos) no sabe o no responde.

Ante la pregunta ¿quién cree usted que será el próximo Presidente? Un 17% (-2pts) cree que ese será Joaquín Lavín. Le siguen Daniel Jadue (9%, +2pts) y Evelyn Matthei (5%).