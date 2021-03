Cadem: aprobación a Piñera está 34 puntos por debajo del respaldo a la gestión del gobierno contra el coronavirus

Pese a que el proceso masivo de vacunación contra el Covid-19 es visto en el gobierno como una oportunidad para que el Presidente Piñera revierta su magro desempeño en las encuestas, un sondeo de Cadem refleja que el Mandatario no estaría capitalizando del todo el elogiado plan de inmunización.

De acuerdo a los resultados del estudio, mientras Piñera mantuvo una aprobación positiva del 24%, el respaldo a la gestión contra el coronavirus en la última semana de febrero dio un salto de cinco puntos a un máximo de 58%. Es decir, existe una brecha de 34 puntos entre el apoyo a la labor de las autoridades para contener la pandemia y el entregado al Mandatario.

“Los atributos del Presidente respecto de su capacidad de gestionar crisis y resolver problemas todavía están en niveles bastante bajos”, concuerda el director de Cadem, Roberto Izikson. Esto se debe principalmente, agrega el analista, al daño acumulado tras el estallido social de octubre 2019, las críticas a las ayudas económicas que se ofrecieron durante los primeros meses de la pandemia, y la oposición gubernamental a los proyectos de retiro del 10%.

Para el experto electoral de la UDI, Gonzalo Müller, el 24% de aprobación al Presidente Piñera –que desde inicios de enero ha subido 6 puntos– se ha visto influida en el proceso de vacunación. Reconoce, sin embargo, que “la unanimidad respecto de lo exitoso del proceso y el trabajo transversal de funcionarios municipales y de la Salud es una fórmula que no se ha logrado reeditar en otros temas, como la reactivación económica, el desempleo o la crisis en La Araucanía”.

Otros analistas, como Mauricio Morales de la U. de Talca, apuntan a que la gente no ve un mérito individual en la lucha contra la pandemia. “El éxito es del equipo de Salud y no del Presidente. Es así como lo percibe la ciudadanía”, dice. Para el analista, las personas entienden este proceso como una política de Estado más que como un logro personal del Mandatario y aunque se logre vacunar a toda la población, “el logro será colectivo y no individual”.

Carlos Meléndez, académico de la Universidad Diego Portales e investigador de COES, también atribuye la brecha de aprobación a que aún permanece el daño de errores políticos previos a la pandemia. “Racionalmente se reconoce la óptima gestión del gobierno en Covid, pero visceralmente se trata del gobierno responsable de los males estructurales del país. En política, los (des)afectos pueden ser más importantes que las razones”.

Con todo, Izikson dice que las últimas cifras podrían representar un punto inflexión para el Mandatario y si es que se mantiene la rapidez del proceso de vacunación y se suman más señales de reactivación económica y creación de empleos, su aprobación podría comenzar a subir de forma más sostenida. “No sería raro pensar que el Presidente inicie un proceso de recuperación de su capital político y termine en un 35%, que es más o menos con la aprobación con que han terminado los últimos gobiernos”, explica.

Además, el director de Cadem destaca que la actual aprobación de Piñera en torno al 25% no está muy lejos de lo que se ha observado para otros presidentes en sus últimos años de gobierno: “Su aprobación es incluso más alta de la que tenía la Presidenta Bachelet en su segundo gobierno a esta misma altura de su mandato”.