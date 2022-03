Cadem: Desaprobación de Boric aumentó 10 puntos y a un 57% le pareció mal la designación de Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina

La tarde de este domingo se dieron a conocer los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, que corresponde al periodo comprendido entre el pasado miércoles 23 y el viernes 25 de marzo, la cual reveló que un 30% de los encuestados desaprueba la forma como el Presidente Gabriel Boric está conduciendo su gobierno, lo cual representa un aumento de diez puntos porcentuales respecto a la semana anterior. En tanto, la aprobación se mantiene en 50%.

Al mismo tiempo, el sondeo develó que a un 57% le pareció mal la designación de Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina, mismo porcentaje que en 2018 evaluó negativamente el nombramiento de Pablo Piñera en el mismo cargo.

En cuanto al gabinete presidencial, sólo 9 de los 24 ministros logran superar el 40% de conocimiento. Entre ellos, los mejores evaluados son el titular de Educación, Marco Antonio Ávila con un 72%; el ministro de Hacienda, Mario Marcel con un 71% y la jefa de la Cartera de Salud, María Begoña Yarza con un 67%. Les siguen el ministro de Economía, Nicolás Grau (61%); Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (59%); Segpres, Giorgio Jackson (56%); Defensa, Maya Fernández (55%); Segegob, Camila Vallejo (55%) y cierra la lista Izkia Siches (54%), de Interior y Seguridad Pública.

Por otra parte, el 64% aseguró estar en desacuerdo con el proyecto de amnistía que favorecería a los detenidos por producir desórdenes, destrozos y violencia en el contexto del estallido social de 2019. La oposición a esta medida es más alta entre quienes se definen como de derecha, con un 89%; también entre los mayores de 55 años, con un 72%, y entre quienes pertenecen a sectores socioeconómicos bajos, con un 71%.

Sobre el trabajo de la Convención Constitucional y el plebiscito de salida, la intención de aprobar el nuevo texto se mantiene estable en 46%, mientras la posibilidad de rechazar el texto –que aún no está listo- subió 3 puntos porcentuales, quedando en 36%. El 18% no sabe o no responde.

Finalmente, se desplomó la preocupación por contagiarse de Covid-19, puesto que la semana pasada un 41% afirmaba estar preocupado mientras que, en el último sondeo, el porcentaje bajó al 29%. Pese a ello, un 63% está en desacuerdo con terminar con el uso obligatorio de las mascarillas en espacios públicos. Por el contrario, el 37% está de acuerdo con finalizar dicha medida precautoria.