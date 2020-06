CADP define rebajar en un 25% las dietas de los parlamentarios y ministros y en un 10% la del Presidente de la República

El Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) definió tras un mes de trabajo rebajar en un 25% las dietas de parlamentarios y ministros -tal como informó hoy La Tercera- y en un 10% la del Presidente de la República, la de los intendentes y subsecretarios.

Fueron 17 sesiones, de las cuales 10 fueron dedicadas a escuchar a expertos, académicos y la sociedad civil para llegar a un consenso. La reducción comenzará a regir al mes siguiente después de que sean publicadas en el Diario Oficial las resoluciones respecto a las nuevas remuneraciones.

“La ley establece que la rebaja debe efectuarse respecto a la última remuneración percibida por las autoridades, la que, en el caso de parlamentarios y ministros, era de $9.349.853. Tras efectuarse la reducción del 25% fijada por el Consejo ADP (cuatro votos a uno), este monto pasa a ser de $7.012.390, similar al valor nominal que ministros y parlamentarios recibían en el año 2010. Con la rebaja, la relación entre la dieta parlamentaria y la remuneración de ministros de Estado se modificó: disminuyendo su distancia con el sueldo mínimo, de 29 a 22 veces y con el promedio de las remuneraciones de los ocupados, de 16 a 12 veces”, indicó la institución mediante un comunicado.

Se agregó que “desde la perspectiva de la comparación internacional, las dietas brutas de los parlamentarios chilenos pasaron de ocupar el actual segundo lugar de la OCDE, con US$13.638 mensuales -tras Estados Unidos-, al séptimo lugar, con US$10.229, por debajo de Israel. A paridad de poder adquisitivo, pasó del primer al tercer lugar, con US$ PPA 17.516. En Latinoamérica ahora es Colombia quien tendrá a los parlamentarios mejor remunerados”.

En tanto “la nueva remuneración de los Ministros de Estado quedó por debajo del promedio de los países de la OCDE -US$10.229 en Chile vs el nuevo promedio de US$12.966 en la OCDE- y a US$ PPA pasó del segundo lugar, después de Suiza, al noveno lugar, por debajo de Austria”.

A pesar de que esta jornada solo se debía informar la reducción transitoria de las dietas de los parlamentarios (hasta que se cree el organismo técnico que definirá la reducción final), se dio a conocer también la del Mandatario y personal de confianza, para la cual tenían 60 días a partir de hoy.

“El Consejo ADP adelantó el plazo de 60 días adicionales de que disponía para pronunciarse respecto a estos cargos, debido a que estimó que deben analizarse todas las rebajas en forma sistémica por la interacción que en la estructura del Estado tienen todos los cargos considerados en la reforma”, indicaron.

Para agregar que “la rebaja de 10% a las autoridades políticas consideró que las mismas tienen responsabilidades considerables; que son cargos esenciales para el funcionamiento de instituciones complejas; que no cuentan con referencias comparativas en el sector privado; que sus actuales remuneraciones no difieren especialmente de lo que se paga en otros lugares del mundo a quienes cumplen las mismas funciones, y a que no se debía afectar la independencia de los ocupantes de dichos cargos”.

La Tercera informó hoy que la demora en llegar a acuerdo por parte de los integrantes del organismo se explicaría por la disposición establecida en la ley respecto de que la remuneración de parlamentarios y ministros deba ser la misma. Esto pues en el caso de los ministros rige la Escala Única de Sueldos de la administración pública, donde sus subordinados -por ejemplo, sus subsecretarios- no pueden tener una renta mayor que ellos.

Finalmente se estableció una reducción de un 1% en las dietas del personal de “exclusiva confianza”.

El organismo fue mandatado para definir las remuneraciones de las autoridades luego de que el 13 de mayo pasado el Congreso despachara tras seis años de tramitación del proyecto de reducción de dietas.

Esta nueva escala de sueldos regirá hasta la creación de una comisión de cinco miembros designados por el Presidente con el acuerdo de los dos tercios de los senadores en ejercicio, quienes deberán reunir las calidades de: ex Ministro de Hacienda, ex Consejero del Banco Central, ex Contralor o Subcontralor, ex Presidente de alguna de las cámaras del Congreso Nacional y ex Director Nacional del Servicio Civil.