Proyecto que permite a presos realizar arresto fuera de la cárcel por el Covid-19 queda sin sanciones para quienes lo incumplan

Este martes, la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de la Comisión Mixta sobre el proyecto que establece un indulto conmutativo a causa del Covid-19. Lo anterior implica que quienes sean beneficiados con la medida de arresto domiciliario, y lo incumplen, no tendrán ninguna sanción. El gobierno anunció que estudia un nuevo veto aditivo para subsanar esta situación.

La iniciativa -impulsada por el Ejecutivo- busca que se sustituya el saldo de penas por reclusión domiciliaria total de reos de baja peligrosidad para los mayores de 75 años; hombres entre 60 y 75 años; mujeres entre 55 y 75 años, y mujeres embarazadas que tuviesen hijos de menos de dos años de edad. Ésta podría beneficiar a un total de 1.300 reos.

El proyecto requería de 78 votos a favor, pero sólo logró 73 apoyos. Los 20 rechazos provinieron de parlamentarios de Chile Vamos, quienes ya habían manifestado reparos porque no incluía a quienes estén condenados por delitos de lesa humanidad.

Esto implica que la iniciativa no incluirá sanciones a quienes incumplan con este beneficio, ya que se rechazó un articulo clave que permitía que Gendarmería controle el cumplimiento de los arrestos domiciliarios totales.

Con esto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, admitió que se evalúa un veto aditivo al proyecto de indultos conmutativos. Será el segundo en el día anunciado por el Ejecutivo luego de que el Presidente Sebastián Piñera enviara uno en el marco de la ley que prorroga el permiso de circulación.

“Si una persona que tiene el arresto domiciliario e incumple, no tiene ninguna sanción. Lo que ha hecho un grupo de diputados es impedir que haya sanción al incumplimiento del arresto domiciliario. Por lo tanto, sería muy irresponsable que nosotros apoyáramos estos indultos, sin esta norma, porque significaría que 1.300 personas queden, en definitiva, de forma completamente libre", comentó la autoridad.

Larraín apuntó además a los diputados de su sector que repararon en que en el proyecto no se incluyera a condenados por violaciones a los derechos humanos. “Están empecinados en temas que no están en juego. Al final, algunos dicen que es porque no hay personas que ellos quisieron que estuvieran en la lista, pero los excluidos son los condenados por ciertos delitos y no por personas con nombre y apellido”, sostuvo, y agregó que considera este argumento como “falaz”.

El ministro dijo que "vamos a estudiar las opciones, entre estas un veto aditivo que permita disponer ésta u otras disposiciones para hacer viable el proyecto”, sostuvo el ministro en el Congreso este martes.