Presidente Piñera anuncia veto sustitutivo que “elimina el pago de intereses y reajustes” del proyecto que prorroga el pago del permiso de circulación

El Presidente Sebastián Piñera anunció esta jornada un veto sustitutivo al proyecto aprobado el viernes pasado en el Congreso Nacional que prorroga hasta el 30 de junio el pago del permiso de circulación.

La propuesta había generado diversas críticas por parte de distintos alcaldes, quienes calificaron la propuesta como “mala”. ¿La razón? Los jefes comunales explicaron que la prórroga no permitirá el pago de la patente en dos cuotas y que no exime a las personas de los intereses y multas que se acumulen desde el 31 de marzo en adelante, fecha en que vence dicho permiso. Además, alertaron de que el seguro obligatorio del vehículo, no operaría en caso de que no se cuente con toda la documentación al día.

Con el fin de revertir esta situación, es el que Mandatario anunció el veto sustitutivo, que irá con discusión inmediata al Parlamento, y que eliminará los intereses y reajustes que se contemplaban desde el fin del plazo original y permitirá, además, que se pueda pagar en dos cuotas: “La primera, que correspondía al 31 de marzo, deberá pagarse antes del 30 de junio. La segunda deberá pagarse antes del 31 de agosto de este año”, explicó el Presidente.

La determinación del Mandatario se hizo tras una serie de reuniones. Ayer en la tarde con el subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado y otra hoy, a la que se sumó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

Finalmente, Piñera hizo un llamado a que “en estos difíciles y exigentes tiempos que vive nuestro país debido a la pandemia del coronavirus, tenemos que actuar con unidad, disciplina y espíritu constructivo, porque sólo así enfrentaremos con eficacia y superaremos esta pandemia”.

Durante la mañana el senador UDI, Iván Moreira, había señalado en el matinal Bienvenidos, que ayer había hablado con el ministro Segpres, Felipe Ward para pedirle un veto aditivo para corregir esta iniciativa. De hecho, diputados de la tienda ya estaban redactando un proyecto para solucionar este tema.

Hasta el viernes, en tanto, según datos del Ministerio de Transportes un 70% del parque automotor ha pagado el tributo.