Diputados UDI presentarán proyecto para que no se cobre intereses a quienes paguen su permiso de circulación en junio y que sea en dos cuotas

El proyecto de Ley aprobado el viernes pasado que prorroga el pago del permiso de circulación hasta el 30 de junio, debido al avance del coronavirus en Chile, más que un alivio ha generado un dolor de cabeza.

Esto debido a que distintos alcaldes han cuestionado la incitativa, como los de Las Condes y providencia, Joaquín Lavín y Evelyn Matthei, respectivamente, calificándolo como un proyecto “malo”. ¿La razón? los jefes comunales explican que la prórroga no permitirá el pago de la patente en dos cuotas y no exime del pago de intereses y multas. Además, de que el seguro obligatorio del vehículo, no operaría en caso de que no se cuente con toda la documentación al día.

Frente a este escenario es que parlamentarios de la UDI anunciaron que buscarán presentar un proyecto para mejorar esta ley.

¿En qué consiste? En que las municipalidad no cobren los intereses asociados a la no renovación de los permisos de circulación y que éstos puedan ser pagados en dos cuotas. Para lo cual pidieron el patrocinio del Ejecutivo.

“Todavía quedan algunos vacíos, como por ejemplo, qué ocurre con los intereses y multas que cobra la municipalidad , por el hecho de no pago del permiso de circulación, así como la posibilidad de pagar en dos cuotas (en junio y septiembre)”, explicó Jaime Bellolio.

Su par, Juan Antonio Coloma aseguró, en tanto, que "es necesario que se permita pagar la primera cuota en junio y la segunda en septiembre, para no hacer tan complejo el pago para las familias en el mes de junio”.

Moreira pide veto aditivo

El senador UDI, Iván Moreira afirmó esta mañana que pidió al gobierno un veto aditivo para corregir este proyecto de ley.

En diálogo con el matinal Bienvenidos, Moreira reconoció que el proyecto aprobado por el Congreso era “malo”, por lo cual aseguró que llamó -en su calidad de jefe de bancada de los senadores- al ministro Segpres, Felipe Ward y “le pedí que dentro de las próximas 24 horas se evalúe un veto aditivo, el cual permitiría corregir el pago completo de la patente. Eso es lo que hay que hacer hoy”.

Dentro de sus facultades, el Presidente de la República cuenta con tres tipos de vetos -contenidos en el artículo 73 de la Constitución- para rechazar total o parcialmente un proyecto de ley aprobado en el Congreso: aditivo, sustitutivo y supresivo.