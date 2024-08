Camila Flores tras ser enviada a la Comisión de Ética por Carmen Hertz: “A mí no me intimidan las amenazas del PC”

La mañana de este miércoles la diputada Camila Flores (RN) en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera abordó el requerimiento que su par Carmen Hertz (PC) envió a la comisión de Ética en su contra por visitar al excapitán condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai (Ind).

Fue este lunes que la parlamentaria opositora que preside la comisión de Defensa en la Cámara Baja llegó hasta la cárcel de Molina para manifestar su apoyo a Patricio Maturana Ojeda, quien fue sentenciado a más de 12 años de presidio, como el autor del disparo de la bomba lacrimógena que impactó en el rostro de la representante del Senado.

No solo eso, tras visitar al exuniformado, Flores catalogó su condena por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas como una “injusticia”, y con ello, cuestionó las pruebas presentadas en el juicio de Maturana.

Bajo ese marco, la diputada PC presentó el requerimiento en contra de la RN que fue respaldado por las diputadas Lorena Pizarro y María Candelaria Acevedo.

“Hemos denunciado a la diputada Camila Flores ante la Comisión de ética de la Cámara de Diputadas y Diputados, ya que su visita al criminal que mutiló y cegó a la senadora Fabiola Campillai constituyen infracciones lesivas a sus deberes y al orden nacional e internacional de los derechos fundamentales de las personas, al amparar y respaldar a un victimario condenado por sentencia judicial”, posteó Hertz en X este martes.

Así las cosas, esta jornada Flores salió a abordar la situación. “A mí no me intimidan ni en lo más mínimo las amenazas, las denuncias, las presiones del Partido Comunista. Nunca me han intimidado, por el contrario. A mí me alegra cuando pasan estas cosas porque en definitiva vienen a fortalecer mi espíritu y a reconfirmar que estoy haciendo las cosas bien”, sostuvo.

En esa línea, agregó que la Comisión de Ética “no cita a nadie (...) imagínate que han pasado cosas gravísimas por la Comisión de Ética, como cuando el Presidente de la República Gabriel Boric (cuando era diputado) con la diputada Maite Orsini (FA) viajaron a Europa a visitar al terrorista Palma Salamanca (quien está condenado en Chile por el crimen de Jaime Guzmán), los pasamos a la Comisión de Ética y les salió por nada, sin distensión alguna. Entonces, si la jurisprudencia tiene esa vara, imagínate, pues esto es para la risa”.

“Pero lo enfrento con mucho gusto y van a tener que seguirme llevando cada vez que sea necesario porque yo voy a seguir visitando al capitán Patricio Maturana, voy a seguir yendo a Punta Peuco a ver a los militares, voy a seguir yendo a San Joaquín a ver a mujeres militares que también están condenadas por derechos humanos. Voy a seguir haciéndolo, es parte de mi libertad. Es parte de la libertad de conciencia, de la libertad de desplazamiento, que obviamente al Partido Comunista no le gusta. Pues sí, a ellos oprimen a quienes piensan distinto”, advirtió la diputada.

Dicho eso, Flores reiteró que está “absolutamente convencida de que el capitán Patricio Maturana no tuvo en ningún caso la intención de generar algún daño alguno”.

“Ya a él se le juzgó y se le condenó con dolo de como que él en definitiva se levantó ese día con ganas de dejar ciega a la senadora Campillai, y estoy absolutamente segura de que él nunca tuvo la intención de dañarla a ella ni a nadie”, cerró la parlamentaria.